Venäjän laskuvarjojoukot laskeutuivat Harkovaan

Armeijan mukaan kaupungissa käydään rajuja taisteluita.

Venäläiset laskuvarjojoukot ovat laskeutuneet Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

Hyökkäys alkoi kolmelta aamuyöllä. Ukrainan armeija on kertonut The Guardianin mukaan, että alueella käydään raskaita taisteluja. Venäläisten kerrotaan hyökänneen myös sotasairaalaan, mutta tietoa ei ole pystytty vahvistamaan. Venäjä on tiettävästi iskenyt kaupungissa raketeilla asuinrakennuksiin.

Venäläiset joukot ovat hyökänneet myös eteläisessä Ukrainassa sijaitsevaan Hersonin kaupunkiin. Venäjä on BBC:n mukaan vallannut kaupungin rautatieaseman ja sataman. Taistelut noin puolen miljoonan asukkaan kaupungissa jatkuvat, mutta alueen kerrotaan olevan yhä ukrainalaisten hallinnassa.

⚡️Russian paratroopers landed in Kharkiv and attacked one of the city’s military medical centers, UNIAN news agency reports. Ukrainian forces are repelling the attack. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Apartments Blocks are reportedly burning in the city of Kharkiv after Russian Forces shelled the city with Multiple Launch Rockets Systems last night. https://t.co/1sVCEtRAzK — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2022