Venäjän kupla voi puhjeta

20 vuoden valtakauden jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ote saattaa olla lipeämässä, kirjoittavat King`s College London -yliopiston tohtori Samuel Greene ja Pohjois-Carolinan yliopiston professori Graeme Robertson New Statesman -lehdessä.

Tavalliset kansalaiset eivät olleet Putinin uhkana, kun hän nousi vuonna 1999 pääministeriksi ja vuotta myöhemmin presidentiksi.

– Hän keskittyi eliitin haltuunottoon: ensin kuvernöörit ja puoluejohtajat, sitten byrokraatit ja tietysti oligarkit. Putin teki nopeasti selväksi: jos eliitti yrittäisi millään keinoin estää tai vastustaa hänen valtaansa, tulisi hallintokoneisto puolustamaan vaurauttaan ja vaikutusvaltaansa, Greene ja Robertson toteavat.

Venäjän talouskehitys on ollut suhteellisen myönteistä 2000-luvun aikana. Maan bruttokansantuote on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1999, minkä lisäksi tavallisen kansan yhteydet maailmalle ovat paremmat kuin koskaan. Nuorin sukupolvi ei ole joutunut kokemaan hyperinflaation tai ruokapulan kaltaisia uhkakuvia.

– Kaikesta tästä vallasta huolimatta Vladimir Putin vaikuttaa hämmentävän epävarmalta, akateemikot toteavat.

Öljyn hintakehitys piti Venäjän talousmoottoria käynnissä voimakkaammin kuin poliittiset reformit tai pitkänäköinen päätöksenteko. Noin 20 miljoonaa venäläistä joutuu edelleen kärvistelemään köyhyysrajan alapuolella. Kansan reaalitulot ovat laskeneet viisi vuotta putkeen.

Viime kesän suurmielenosoitukset osoittivat poliittisen tyytymättömyyden kasvaneen Venäjällä, ja oppositiokin esiintyi aiempaa voimakkaampana.

Valtiollisiin medioihin nojaava propaganda on tutkijoiden mukaan menettänyt tehoaan viime vuosien aikana. Kärjistyvä taloustilanne, vaalimanipulaatio ja ympäristöongelmat ovat ajaneet kansaa kaduille, eikä hallinto pysty vastaamaan liikehdintään muuten kuin voimatoimin.

– Kremlissä tiedetään, että sortotoimet vahvistavat opposition tukea, mikä johtaa tilanteen kärjistymiseen. Laskelmana on, että pelko loukkaantumisesta ja vankilatuomioista riittää ajamaan maltilliset voimat lojalistien tueksi, Samuel Greene ja Graeme Robertson sanovat.

– Putin ja hänen neuvonantajansa ovat ehkä tehneet virheen, jos he kuvittelevat pysyvänsä myös seuraavat 20 vuotta vallassa väkivallan avulla.

