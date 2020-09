Venäjän kuivatelakka karkaa ja jyrää videolla sotalaivoja

Kelluva kuivatelakka on irronnut ja aiheuttanut vahinkoa satamassa Venäjän Vladivostokissa. Maysak-taifuunissa irronnut telakka törmäilee alta löytyvillä videoilla Venäjän Tyynenmeren laivaston laivoihin ja sukellusveneisiin. Vladivostokin satama on Tyynenmeren laivaston päätukikohta.

Asiasta tässä kertovan Forbesin mukaan kaikki laivaston seitsemän Kilo-luokan sukellusvenettä ja kahdeksan Tarantul-luokan ohjusvenettä olivat satamassa suojassa myrskyltä, kun telakka pääsi irti.

Forbesin mukaan pienetkin törmäykset voivat olla kohtalokkaita sukellusveneille ja telakan osumien aiheuttamat vahingot vesirajan alapuolella saattavat olla suuria. Etenkin osumat sukellusveneen potkuriin ovat hankalia. Pienetkin vauriot voivat vaikuttaa suuresti veneen pitämään ääneen.

So Typhoon Maysak has hit Vladivostok, and videos have emerged of a floating dock from Vostochny Verf breaking free and slamming into some of the Pacific Fleet's submarines.https://t.co/sQvxS5tw90 pic.twitter.com/UfVmeuJCo6

— Rob Lee (@RALee85) September 3, 2020