Venäjän koronakriisi syvenee: Eniten kuolemia maailmassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjällä on nyt ensi kertaa eniten kuolemia virukseen maailmassa.

Venäjällä raportoitiin sunnuntaina liki 39 000 uutta koronavirustartunaa ja peräti 1 219 kuolemaa tautiin. Uhriluvut ovat jatkaneet nousuaan ja kuolemia on kirjattu ennätysmääriä viime päivinä. Lauantaina kuolemia kirjattiin 1 241. Se on pandemian tähän mennessä korkein luku Venäjällä.

Asiasta tässä kertovan Moscow Timesin mukaan Venäjä nousi viime viikolla ensi kertaa maailman kärkeen viikottaisten koronakuolemien määrässä. Venäjällä kirjattiin 8 311 taudin aiheuttamaa kuolemaa marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Venäjän koronatilanteen todellisuus on todennäköisesti vielä paljon virallisia lukuja pahempi. Tautiin on viranomaisten mukaan menehtynyt epidemian aikana noin 250 000 ihmistä. Valtiollisen tilastoviranomainen Rosstatin tilastojen perusteella Venäjällä on kuitenkin menehtynyt epidemian alun jälkeen peräti yli 720 000 ihmistä normaalia enemmän. Näissä ylikuolleisuusluvuissa ei vielä ole huomioitu nyt käynnissä olevaa epidemia-aaltoa.

Venäjä pyrkii kiihdyttämään kehnosti eteneviä rokotuksia ja hidastamaan epidemiaa ottamalla käyttöön koronapassin. Pietarissa säädettiin tämän viikon tiistaina rokotuspakosta yli 60-vuotiaille ja tietyistä sairauksista kärsiville. Venäläisen Sputnik-rokotteen valmistaja on puolestaan vaatinut koko maahan yleistä rokotuspakkoa epidemian nujertamiseksi.

Russia on Sunday confirmed 38,823 Covid-19 infections and 1,219 deathshttps://t.co/VsSvW8BmPR — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 14, 2021