Venäjän korkein oikeus päätti: Syyrian sota ei ole sota

Tuomioistuimen mukaan syyrialaiset eivät ole vaarassa kotimaassaan, joten he eivät myöskään tarvitse turvapaikkaa.

Venäjän federaation korkein oikeus kieltäytyi myöntämästä turvapaikkaa 10 syyrialaiselle pitäen näin voimassa Ivanovon Oktjabrskin piirioikeuden tuomion, kertoo venäläislehti Kommersant. Syyrialaisten asianajana on toiminut ihmisoikeusjärjestö Memorialin Irina Sokolova.

Korkeimman oikeuden mukaan syyrialaiset eivät joudu kohtaamaan kotimaassaan vainoa tai epäinhimillistä kohtelua, koska maassa ei ole sotaa, eikä heille siten tarvitse myöntää turvapaikkaa.

– Merkittävä osa Syyriasta on tulitauon piirissä, tasavallan alueella on humanitaarista toimintaa ja lääketieteellistä hoitoa on saatavilla. Syyriaan on olemassa lentoyhteys. Maassa on erityisluonteinen terrorisminvastainen operaatio, eikä tavanomainen sotilaallisen konflikti, jossa olisi selkeät rintamalinjat, perusteli tuomioistuin.

Venäjän sisäasiainministeriön huhtikuun 2018 tilastojen mukaan vuoden aikana myönnettiin 1 047 syyrialaiselle väliaikainen turvapaikka ja kahdelle pysyvä. Kommersantin haastatteleman ihmisoikeusaktivisti Svetlana Gannushkinan mukaan syyrialaiset saapuvat maahan turistiviisumeilla, joita Venäjän ulkoministeriö myöntää normaaliin tapaan sodasta riippumatta.

– Toisaalta he myöntävät viisumeita, mutta toisaalta eivät avaa ovea pakolaisille. Ulkoministeriö teeskentelee, että kaikki on hyvin, mutta sisäministeriö taas teeskentelee, ettei se tiedä, miten syyrialaiset ovat päässeet maahan, tiivistää Gannushkina.

Venäjän lainsäädännön mukaan päätös väliaikaisesta oleskeluluvasta kuuluu sisäministeriön alueelliselle edustajalle. Poliisi myöntää käsittelyn ajaksi kolmen kuukauden oleskeluluvan. Jos hakija saa kielteisen päätöksen, voi hän valittaa oikeuteen, ja jos se ei tuota tulosta, voi vielä valittaa välitysoikeuteen. Venäjän hitaan oikeusjärjestelmän takia tämä voi kestää vuosia, ja hakija on koko tämän käsittelyajan laillisesti maassa.

Yleensä ratkaisuksi tarjotaan venäläiseen tapaan lahjusta. Kommersantin haastattelema Ahmed kertoi, että häneltä vaadittiin 2 000 dollaria pysyvästä oleskeluluvasta hänelle, vaimolleen ja heidän kahdelle lapselleen.

Lisäksi Venäjä pyrkii työntämään pakolaiset pois maasta, erityisesti Norjaan, ja katsoo läpi sormien ihmissalakuljetusta. Kyse on myös ylipäätään laillisen oleskelun määrittelyn puuttumisen ongelmasta Venäjällä.

– On toki ikävää, että pakolaisilta evätään heidän oikeutensa, mutta me emme pysty laillistamaan edes omia maanmiehiämme. Presidentti ei ole antanut asetusta kansalaisuudettomien henkilötodistuksista ja olemme painineet tämän ongelman kanssa jo 18 vuotta. Entisillä neuvostokansalaisilla ei ole vieläkään mahdollisuuksia työskennellä tai saada oikeuksiaan, valitti Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvoston maahanmuuttopolitiikan komission puheenjohtaja Jevgeni Poprov.

YK:n pakolaiskomission mukaan vuonna 2017 Syyriasta oli paennut 4,8 miljoonaa ihmistä, joista 2,7 miljoonaa Turkkiin ja kaksi miljoonaa Libanoniin, Jordaniaan, Egyptiin ja Irakiin.