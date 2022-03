Kolonna jumissa, ei etenemistä kolmeen päivään

Venäjän etenemisen arvioidaan pysähtyneen Ukrainan pääkaupunki Kiovan pohjoispuolella.

Sotilasajoneuvojen suuren kolonnan pääosa on edelleen yli 30 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Britannian puolustusministeriön julkaiseman tilannekatsauksen mukaan taustalla ovat Ukrainan joukkojen voimakas vastarinta, ajoneuvojen mekaaniset ongelmat ja teiden ruuhkautuminen.

Kolonna ei ole päässyt juurikaan etenemään viimeisten kolmen vuorokauden aikana. Yhdysvaltain tiedustelu on tehnyt tilanteesta samansuuntaisen arvion.

Raskaasta tykistötulesta huolimatta Harkova, Tšernihiv ja Mariupol ovat Ukrainan hallinnassa.

Venäjän puolustusministeriö kertoi keskiviikkona ensimmäistä kertaa Ukrainan sotilasoperaation aiheuttamista tappioista. Venäjän mukaan 498 sotilasta olisi kuollut ja 1 597 haavoittunut.

Britannian puolustusministeriö toteaa, että todelliset tappioluvut ovat lähes varmasti huomattavasti korkeampia ja kohoavat jatkuvasti.

Ukrainan mukaan jo noin 6 000 Venäjän sotilasta olisi kuollut viime torstain jälkeen. Hyökkääjien arvioidaan menettäneen yli 200 panssarivaunua ja yli tuhat muuta sotilasajoneuvoa.

The main body of the large Russian column advancing on Kyiv remains over 30km from the centre of the city having been delayed by staunch Ukrainian resistance, mechanical breakdown and congestion. The column has made little discernible progress in over three days.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2022