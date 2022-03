Venäjän kerrotaan suunnittelevan raketti-iskua omalle alueelleen

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan Venäjä saattaa valmistella raketti-iskua omalle alueelleen ja yrittää lavastaa Ukrainan syylliseksi provokaatioihin niin sanotussa false flag -operaatiossa.

– Venäjän joukot ovat saattaneet suunnata useita raketinheittimiä venäläisessä Popovkan rajakylässä kohti omaa aluettaan. Kun Venäjän raakalaismaiset toimet ovat tiedossa, pelkäämme nyt valmisteltavan false flag -operaatiota, jotta Ukrainaa voitaisiin syyttää siitä, Kuleba toteaa Twitterissä viitaten tiedustelutietoihin.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU varoittaa Venäjän lavastusyrityksestä, jossa miehittäjän joukot valmistautuvat provosoimaan ja tulittamaan omaa aluettaan ja aikovat syyttää Ukrainaa hyökkäyksestä venäläisiä siviilejä vastaan.

Venäjän on kerrottu suunnitelleen aseellista välikohtausta laajemman konfliktin oikeuttamiseksi jo ennen uusien sotatoimien aloittamista Ukrainassa

Venäjän sotatoimien Ukrainaa vastaan kerrotaan jatkuneen kaikilla neljällä suunnalla sekä Luhanskissa ja Donetskissa.

Venäjän ilmavoimat on jatkanut osallistumistaan kokonaistoimien tukemiseen muun muassa Kiovan ja koillisen suunnissa.

– Myös kaukovaikutteisia aseita voi olla käytetty edellispäivien tapaan osana torstain sotatoimia, kertoo kenraalimajuri evp, puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkönä Pekka Toveri Maanpuolustuskorkeakoulun nettisivuilla.

Toverin mukaan Venäjän sotatoimet Ukrainassa tulevat jatkumaan myös lähipäivien aikana kaikilla operaatiosuunnilla.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022