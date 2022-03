Venäjän kerrotaan menettäneen jo 11000 sotilasta ja 300 tankkia

Ukrainan julkaisemien lukujen perusteella Venäjän tappiot ovat kohonneet massiivisiksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podolyakin Twitterissä jakamien tietojen mukaan Venäjä oli menettänyt sunnuntaiaamuun mennessä noin 11 000 sotilasta ja peräti 300 panssarivaunua Ukrainassa.

Lentokoneita kerrotaan tuhoutuneen yli 40 ja helikoptereita 48. Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen muun muassa kymmenittäin tykkejä.

– Erittäin rankka sota. Hyökkääjä kärsii raskaita menetyksiä, Myhailo Podolyak toteaa Twitterissä.

– Ukrainalaiset tekivät tämän kymmenessä päivässä, hän jatkaa.

Ukraina julkaisi perjantaina tietoja, joiden mukaan Venäjä oli siihen mennessä menettänyt sodassa melkein 1 000 panssariajoneuvoa, yli 400 muuta ajoneuvoa ja kymmeniä säiliöautoja.

Virallinen Venäjä vaikeni alkuun täysin ”erikoisoperaatioksi” Venäjällä kutsutun sodan tappioista. Sittemmin Venäjällä on kerrottu noin 500 kaatuneesta sotilaasta.

Asiantuntijat ovat arvioineet etenkin korkean teknologian kaluston kuten hävittäjäkoneiden ja helikoptereiden sekä ilmatorjuntajärjestelmien menetyksiä erittäin vakaviksi pakotteiden kanssa painivalle Moskovalle.

A very tough war. With heavy losses of the aggressor. As of the morning of March 6, Russia lost about 11000 servicemen, about 300 tanks, more than 40 aircraft & 48 helicopters. Dozens of artillery systems were destroyed. Ukrainians did all this in 10 days. And they will do more

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 6, 2022