Venäjän väitetään lähettäneen joukkoja – Valko-Venäjä kiistää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksalaisen Bildin mukaan väliintulo olisi tehty Aljaksandr Lukašenkan pyynnöstä.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka kiistää väitteet maassa olevista Venäjän joukoista.

TUT-uutissivuston mukaan presidentti totesi, että kyse on Internetissä leviävistä valheista.

Saksalainen Bild väitti keskiviikkona eri lähteisiin viitaten, että maahan olisi tuotu Venäjän kansalliskaartin joukkoja Lukašenkan hallinnon pyynnöstä.

Bildin toimittaja Julian Röpcke kertoo Twitterissä Valko-Venäjän kieltäneen eilen Moskovasta tulossa olleelta Il-76-kuljetuskoneelta pääsyn maan ilmatilaan. Hänen mukaansa koneen oli määrä tuoda maahan kansalliskaartin sotilaita. Hän arvioi tämän kertovan siitä, että ”kaikki osat Valko-Venäjän asevoimista eivät halua Venäjän ’apua'”.

Verkossa on kiertänyt jo päivien ajan videoita panssariajoneuvojen kolonnasta, jonka on väitetty kulkeneen Venäjältä Valko-Venäjälle. Videoiden aitoutta ei ole vahvistettu ja monien mukaan kyse on ollut vanhasta videosta, jolla näkyy maahan palaavia valkovenäläisiä sotilaita.

Sosiaalisessa mediassa on myös julkaistu kuvia Venäjällä liikkeellä olleista turvallisuusjoukkojen ajoneuvoista, joiden on uumoiltu olevan matkalla kohti maiden rajaa. Tästä ei kuitenkaan ole tullut minkäänlaista vahvistusta.

(uutinen päivittyy)

#EIL@BILD kann Berichte bestätigen, wonach der Kreml Transportflugzeuge der russischen Luftwaffe einsetzt, um Nationalgardisten nach #Belarus zu fliegen.

Die militärische Intervention im Nachbarland hat damit auf Wunsch der Lukaschenka-Regime begonnen.https://t.co/2e4ShxNrWX pic.twitter.com/qDd8tI4CSo — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 19, 2020

Interessant: Teile des belarussischen Militärs scheinen die russische „Hilfe“ nicht zu wollen.

Einer Il-76 aus Moskau wurde gestern der Eintritt in den weißrussischen Luftraum verwehrt. Auch sie sollte 155 russische Nationalgardisten und 3 Tonnen „Material“ nach Minsk bringen. pic.twitter.com/PL6tdq9xhm — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 19, 2020