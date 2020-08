Venäjän kenraali kuoli Syyriassa – räjähdys jäi rankalle videolle

Venäjän median mukaan venäläinen kenraalimajuri on menehtynyt ja kaksi sotilasta haavoittunut Syyriassa. Kenraalimajurin nimeä ei ole kerrottu virallisesti julki, mutta useiden eri lähteiden perusteella kyse on Vjatseslav Gladkihista. Hän toimi Venäjän 36. armeijan apulaiskomentajana.

Kenraalimajuri sai surmansa tienvarsipommin räjähdyksessä. Tapauksen kerrotaan tallentuneen videolle (alla). Siinä Gladkikh kävelee pysäköidyn syyrialaisen sotilasajoneuvon ohitse kahden venäläissotilaan ja tulkin kanssa. Pian räjähdys ahmaisee miehet.

Videon Twitterissä jakaneen BBC:n Syyriasta vastaavan tuottajan mukaan kenraalimajuri oli mahdollisesti saapunut paikalle tarkastamaan ISIS-terroristijärjestön aiemman iskun jälkiä. Venäläiset eivät ilmeisesti joko tienneet toisesta räjähteestä tai luulivat sen olleen jo purettu.

Footage shows #Russia Major General Vyacheslav Gladkikh killed in #Dez #Syria moments before an (obvious?) mine/IED planted blew up as he approached it. Looks like he was inspecting the site of a previous #IslamicState attack.

(H/T @Mzahem_Alsaloum) pic.twitter.com/XGCFR8p0PP

— Riam Dalati (@Dalatrm) August 21, 2020