Sotilaiden ryöstelyn Ukrainassa väitetään kiihtyneen

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän joukkojen etenemistahti on hidastunut merkittävästi eri puolilla maata. Pohjoisessa Tšernihivin kaupunki on pysynyt Ukrainan hallinnassa Venäjän rajusta tykistöpommituksesta huolimatta. Pääkaupunki Kiovan pohjoispuolelle jumiutunut ajoneuvosaattue ei ole edennyt lähes yhtään viime päivien aikana.

Ukrainan ilmatorjunnan kerrotaan puolustautuneen onnistuneesti useita ilma- ja ohjusiskuja vastaan.

– Hyökkääjien taistelutahto on romahtanut, ja he ovat turvautuneet yhä useammin ryöstelyyn ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin, Ukrainan asevoimien katsauksessa todetaan.

Venäjän sotilaiden väitetään ryöstelleen omaisuutta ja käyttäytyneen väkivaltaisesti siviiliväestöä kohtaan muun muassa Harkovan ja Sumyn alueella. Sotilasajoneuvoja on pysäköity piiloon maatiloille ja muihin varastorakennuksiin. Tykistön tuliasemia on lisäksi sijoitettu lähelle siviilikohteita.

Venäjän kerrotaan lähettäneen miehitetyille alueille erillisiä propagandaosastoja, joiden tavoitteena on ”psykologinen vaikuttaminen väestöön”.

Morning press release from Ukrainian armed forces. Claims Russian army demoralised, bogged down, but have sent in FSB agents to “work” on the local population in the few towns they control. https://t.co/pvFoyNKZZY

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 8, 2022