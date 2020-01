Venäjän ja USA:n sotalaivat vaaratilanteessa Arabianmerellä

Venäläinen sota-alus häiritsi yhdysvaltalaista sotalaivaa Arabianmerellä torstaina, uutisoi CNN. Yhdysvaltain laivaston tiedotteen mukaan venäläisalus ei vastannut yhdysvaltalaisten varoituksiin, lisäten huomattavasti laivojen yhteentörmäyksen riskiä.

Yhdysvaltalaiset kuvailevat venäläisaluksen toimintaa ”aggressiiviseksi”.

CNN:n julkaisemalla videolla näkyy, miten venäläinen sotalaiva lähestyy yhdysvaltalaista USS Farragutia kovalla vauhdilla, päästen jopa reilun 50 metrin päähän yhdysvaltalaisista. Venäläisalus ei huomioinut yhdysvaltalaisten varoituksia, mutta käänsi lopulta kurssia.

Venäjän puolustusministeriö syyttää Yhdysvaltoja torstain vaaratilanteesta, ja Farragutin miehistöä ”epäammattimaisuudesta”.

Vastaavanlaisia Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä vaaratilanteita on ollut viime aikoina useampia.

Yhdysvaltain 5. laivasto on julkaissut tilanteesta videon twitterissä.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020