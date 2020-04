Venäjän ja USA:n koneet vaarallisessa lähikohtaamisessa

Yhdysvaltain 6. laivasto syyttää Venäjän ilmavoimia vaarallisesta lähikohtaamisesta Välimeren yllä.

Venäläisen Su-35-monitoimihävittäjän kerrotaan lentäneen korkealla lentonopeudella vain noin kahdeksan metrin päästä P-8A Poseidon -tiedustelukoneesta. Ylösalaisin tehty lähiohitus aiheutti amerikkalaiskoneelle turbulenssia.

Välikohtaus kesti kokonaisuudessaan yli 40 minuuttia.

– Venäläishävittäjän toiminta oli vastuutonta, vaikka kone lensi kansainvälisessä ilmatilassa, Yhdysvaltain laivaston tiedotteessa todetaan.

Amerikkalaiskoneen painotetaan toimineen kansainvälisten normien mukaisesti eikä tehneen mitään sellaista, minkä olisi voinut olettaa provosoivan Venäjän vastatoimia.

Yhdysvaltain laivasto kehottaa Venäjää noudattamaan INCSEA-sopimuksen kaltaisia normeja vaaratilanteiden ja mahdollisten yhteentörmäysten välttämiseksi.

#USNavy accuses #Russia’s #SU35 fighter jet and 11 #Iran vessels of conducting “unsafe interactions” with its P-8A surveillance plane and warships on Apr 15.

“The SU-35 did a high-speed, inverted maneuver, 25 feet directly in front its P-8A Poseidon mission aircraft." pic.twitter.com/dMLCQnzaLu

— DoC© (@DocPakistan) April 16, 2020