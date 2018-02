Venäjän ja USA:n taistelu Syyriassa: Ääninauhat paljastavat venäläisten rökäletappion

Ääninauhat valottavat palkkasotilaiden ja USA:n tukemien joukkojen taistelun taustoja.

Voice of American Polygraph.info-sivuston Kremliä lähellä olevasta lähteestä saamat nauhoitetut puhelinkeskustelut maalaavat synkän kuvan Venäjän valtion Syyriassa käyttämien palkkasotilaiden ja amerikkalaisten joukkojen tukemien syyrialaistaistelijoiden kohtaamisesta Deir Ezzorin alueella.

Asiasta uutisoivan Newsweekin mukaan nauhoilla puhuu Syyrian taistelussa mukana olleita venäläisiä Wagner-yhtiön sotilaita. Keskustelujen perusteella mediassa kiertäneet huhut venäläisten rankasta tappiosta ja suurista uhrimääristä pitävät paikkansa.

– Yksi yksiköistä menetti 200 henkeä. Heti. Toinen menetti kymmenen. En tiedä kolmannesta yksiköstä, mutta sekin revittiin aika pahasti kappaleiksi. Kolme yksikköä sai köniinsä, eräs palkkasotilas tilittää.

Wagnerin miesten mukaan amerikkalaiset iskivät venäläisten kimppuun helikoptereilla ja tykistöllä.

– Meillä ei ollut kuin rynnäkkökiväärit. Siis ei mitään muuta. Ei edes ilmatorjuntasinkoja tai mitään sellaista. He repivät meidän kappaleiksi. Jouduimme helvettiin.

Nauhalla tilitetään rökäletappiosta ja kritisoidaan Venäjän hallituksen toimintaa.

– Meidän hallutuksemme ryhtyy nyt pakittelemaan, eikä kukaan vastaa tai mitään eikä ketään rangaista tästä.

– Mieheni soittivat minulle juuri. He istuskelevat siellä juopottelemassa. Moni on kadoksissa. Kyse on totaalisesta munauksesta, taas yhdestä nöyryytyksestä – kukaan ei välitä meistä lainkaan.

Toisella nauhalla eräs Wagnerin sotilas selittää taistelun kääntyneen nopeasti verilöylyksi, kun venäläisten puolella olleet tankit ja panssariajoneuvot tuhottiin minuuteissa.

Kolmannen nauhan mukaan venäläisten saattue oli muutaman sadan metrin päässä kohteestaan, kun amerikkalaiset nostivat lippunsa salkoon. Samalla venäläiskolonna joutui tykistyökeskitykseen.

– Saimme turpaan oikein kunnolla. Jenkit tekivät kantansa selväksi. Mitä ihmettä he (sotilasjohto) toivoivat, että jenkit vain painuisivat karkuun? Tämä on täyttä sontaa. Joitain miehistä ei edes voi tunnistaa, liian monia.

Verkkouutiset kertoi taistelusta tässä. Venäläisten palkkasotilaiden kerrotaan hyökänneen Eufrat-joen liennytysrajan yli ja yrittäneen vallata Yhdysvaltojen tukemien kapinallisten hallussa olevan öljynjalostamon. Hyökkäyksen kohteessa oli mediatietojen mukaan paikalla myös amerikkalaisia erikoisjoukkoja. Iskuun vastattiin voimalla.

Venäjän vastaus tapahtuneeseen on heijastellut sen kantoja Ukrainassa operoiviin venäläisjoukkoihin. Ensin Venäjän ulkoministeriö kiisti väitteet sadoista tai kymmenistä venäläisuhreista. Myöhemmin Venäjä on kuitenkin myöntänyt, että Syyriassa saattaa sotia sinne ”vapaaehtoisesti matkustaneita” Venäjän kansalaisia.

