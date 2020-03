Venäjän ja Ukrainan rajalla outoa liikehdintää

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet ovat odotetusti vähentäneet liikenteen määrää rajusti eri puolilla maailmaa.

Mapbox-liikennedatan perusteella Italian ja Espanjan liikennemäärät laskivat tammikuun 13. päivän ja maaliskuun 16. päivän välillä lähes 80 prosenttia. Rooman kaltaisilla tiheästi asutuilla alueilla pudotus on ollut 90 prosentin tuntumassa.

Euroopan osalta tiedoissa näkyy paikoin myös liikenteen määrän kasvua. Maaliskuun puolivälin tienoilla liikennemäärät lisääntyivät muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Valko-Venäjällä. Suomen osalta tilannetta selittänee lomamatkailu hiihtokeskuksiin, jotka olivat vielä tuolloin auki.

Mapboxin mukaan liikenne kasvoi yllättäen myös Venäjän ja Ukrainan välisellä raja-alueella. Ukraina ilmoitti koronaviruksen aiheuttamista rajatoimenpiteistä maaliskuun 13. päivänä, ja kaikki liikenne pysäytettiin 17. maaliskuuta.

Donetskin ”kansantasavalta” ilmoitti viime viikolla sulkevansa rajansa ilman oleskelulupaa saapuville Venäjän kansalaisille. Venäjä on ilmoittanut päästävänsä toistaiseksi rajan yli Itä-Ukrainan kapinallisalueilta saapuvia henkilöitä muista rajoitustoimista huolimatta.

Ukrainan puolustusvoimien mukaan separatistitaistelijat ovat jatkaneet tulitaukorikkomuksia koronakriisistä huolimatta. Hallituksen joukkoja on tulitettu viime päivinä muun muassa Minskin rauhansopimuksen kieltämillä kranaatinheittimillä ja muilla raskailla aseilla.

Also interesting to note an *increase* in movement last week on the Russian border w/ Ukraine. Not sure whats up, but wouldn't make too much of it on this alone pic.twitter.com/mrr9n03kFG

— Ian Schuler (@ianschuler) March 24, 2020