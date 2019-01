Venäjän ”iloinen risteys” videolla: Pelti rytisee koko ajan

Suosittu uutisia, videoita ja kuvia Venäjältä jakava English Russia Twitter-tili on julkaissut alla näkyvän koostevideon venäläisessä Serpuhovin kaupungissa sijaitsevasta risteyksestä. Saatteeksi todetaan, että täällä kaivataan kipeästi liikennevaloja.

Videolla näkyy lukuisia kahden tai useamman auton kolareita. Materiaalin perusteella vaikuttaa siltä, ettei autoilijoilla tunnu olevan käsitystä siitä, kenen pitäisi väistää ketäkin risteyksessä.

Toimittaja Anna Nemtsova on jakanut videon. Hänen mukaansa asukkaat kutsuvat kohtalokasta paikkaa ”iloiseksi risteykseksi”. Nemtsova tietää kertoa, että risteykseen on saatu sittemmin valot. Hänen mukaansa ne eivät kuitenkaan ole juuri auttaneet ja pelti rytisee yhä.

They call this place a "Happy Intersection" in the town of Serpukhov. Traffic lights they've set up recently did not help much, traffic collisions still happen at the crossing of Chekhov and Red Army avenues. https://t.co/nz6Tx1HLNL

— Anna Nemtsova (@annanemtsova) January 5, 2019