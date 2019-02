Venäjän ilmavoimien kone Itä-Ukrainan ilmatilassa

Venäjän tukemien separatistien miehittämän Itä-Ukrainan yllä on havaittu Etyjin mukaan Tupolev Tu-95- tai Tu-142-tyyppiä oleva lentokone. Kyseiset konetyypit ovat vain Venäjän ilmavoimien käytössä. Etyj ei ole tiettävästi aiemmin kertonut havainneensa Venäjän ilmavoimien koneita Itä-Ukrainan separatistialueiden yllä.

Etyjin tarkkailuraportin mukaan Donetskin Starobesheven lounaispuolella ollut tarkkailijaryhmä havaitsi ja kuvasi lentokoneen viime viikon perjantaina kymmeneltä aamupäivällä. Koneen tyyppi pääteltiin kuvamateriaalista. Tu-95 ja Tu-142 ovat ulkonäöltään poikkeuksellisia ja helposti tunnistettavia koneita. Tu-95:stä on olemassa sekä pommikone- että tiedusteluvariantteja. Tu-142 on Tu-95:n pidennetty ja päivitetty merivalvonta ja sukellusveneentorjuntaversio.

Kymmeneltä havaittu kone lensi lounaasta koilliseen Itä-Ukrainan ilmatilassa. Hieman ennen yhtätoista kone havaittiin jälleen. Tällä kertaa se lensi pohjoisesta etelään ja sitten takaisin. Raportin perusteella arvioituja lentoreittejä näkyy alla olevassa kuvassa.

South East to Starobesheve flying south-west ->north-east, and east to Lyubivka(it is west to Starobesheve) pic.twitter.com/K6hhIMsEsb

— Liveuamap (@Liveuamap) February 18, 2019