Venäjän hurjalle ohjusväitteelle täystyrmäys – ”Kremlin amatöörit”

Venäjän mukaan USA aloitti ohjussopimuksen rikkomisen.

Venäjän Yhdysvaltain suurlähetystö on julkaissut Twitterissä alla näkyvän päivityksen, jossa se väittää Yhdysvaltojen aloittaneen INF-sopimusta rikkovien ohjusten tuotannon jo kaksi vuotta ennen kuin se syytti Venäjää sopimuksen rikkomisesta.

– Vastauksemme tulee olemaan symmetrinen, lähetystö toteaa, siteeraten Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Lähetystö on jakanut myös Venäjän puolustusministeriön tiedotteen asiasta. Siinä on julkaistu satelliittikuva Raytheon-yhtiön laitoksesta Yhdysvaltain Arizonasta. Laitosta on venäläisten mukaan laajennettu vuodesta 2017, että siellä voitaisiin tuottaa INF-sopimuksen vastaisia aseita.

Ydinaseasiantuntija ja Federation of American Scientists -järjestön ydinasetietohankkeen johtaja Hans Kristensen tyrmää Twitterissä venäläisväitteet totaalisesti.

– Väärin, väärin ja enemmän väärin. Yhdysvallat ei ole aloittanut tuotantoa. Yhdysvallat syytti Venäjää jo vuonna 2014 ja INF-sopimus sallii tutkimuksen ja kehittämisen.

– Kremlin amatöörimäinen yritys sotkea ja syyttää, Kristensen sanoo.

Yhdysvallat ilmoitti irtoavansa vuonna 1987 solmitusta lyhyen ja keskipitkän kantaman ydinaseet kieltävästä INF-sopimuksesta perjantaina. Venäjä kertoi lauantaina tekevänsä samoin. Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on rikkonut sopimusta jo pitkään ja ottanut asevoimiensa käyttöön sopimusta rikkovia aseita.

LUE MYÖS:

Venäjä tuo uusia ydinaseita Itämerelle – tukikohta pian valmis

Wrong, wrong, and more wrong. US did not start production, US accused Russia back in 2014, and INF permits R&D. Amateurish Kremlin attempt to confuse and pass blame. https://t.co/Fcw1Bkdrpe — Hans Kristensen (@nukestrat) February 3, 2019