Venäjän huippuohjuksia saattoi päätyä Suomenlahden pohjaan

Kiinaan matkalla olleiden ilmatorjuntaohjusten kerrotaan tuhoutuneen myrskyssä.

Venäläinen asekuljetus on joutunut pulaan myrskyssä joko Itämerellä tai Englannin kanaalissa ja Kiinaan matkalla olleita S-400-ilmatorjuntaohjuksia on jopa saattanut pudota yli laidan ja päätyä merenpohjaan.

Venäläisen Rostecin toimitusjohtaja ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläinen Sergei Chemezov vahvisti tällä viikolla (alla), että Venäjä oli laivaamassa viime vuoden alussa Kiinaan S-400-ohjuksen kehittyneimpiä 40N6-versioita. Ne otettiin Venäjälläkin virallisesti palveluskäyttöön vasta lokakuussa 2018. Chemezovin johtama Rostec on Venäjän valtion asevientiyhtiö Rosoboronexportin emoyhtiö.

– Alus, joka kuljetti näitä ohjuksia, joutui myrskyyn. Kaikki aluksessa olleet ohjukset oli likvidoitava ja valmistamme nyt uusia, Chemezov totesi maanantaina kansainvälisessä puolustusalan tapahtumassa Arabiemiraateissa.

Venäjä on aiemmin vahvistanut, että ”Kiinan S-400-toimituksiin liittyvä” rahtialus joutui palaamaan satamaan myrskyn takia tammikuussa 2018. Lastin kerrottiin tuolloin kuitenkin sisältäneen pelkkää ”tukikalustoa”.

Venäjä ilmoitti toimittaneensa ensimmäiset kaksi ohjuslähetystä Kiinaan viime vuoden huhtikuussa. The Diplomatin tietojen mukaan nämä toimitukset sisälsivät kuitenkin 40N6-versiota lyhemmän kantaman 48N6E2-ohjuksia. Sergei Chemezovin paljastus tuhoutuneista tai muuten menetetyistä kehittyneemmistä ohjuksista vaikuttaisi tukevan aiempia tietoja.

Asiasta tässä kertovan The Drive War Zonen mukaan on epäselvää, mitä ohjuksille tarkalleen tapahtui. Venäjä ei myöskään ole paljastanut myrskyyn joutuneen aluksen nimeä.

Laivaliikennettä seuraava Maritime Bulletin pitää todennäköisenä, että kyseessä oli rahtilaiva Nikifor Begichev. Se lähti Suomenlahden Laukaansuun satamasta joulukuun lopulla 2017 ja joutui myrskyyn Englannin kanaalissa tai sen lähettyvillä tammikuun 3. päivänä 2018. Aluksen kerrotaan kokeneen ”vaikeuksia avoimella kannella olleen lastin kanssa”. Laiva kääntyi takaisin ja palasi Laukaansuuhun tammikuun 9. päivänä. Aluksen tai sen lastin mahdollisesti kärsimistä vahingoista ei ole tarkempaa tietoa.

Laivaliikenteen asiantuntija Steffan Watkins on kuitenkin sitä mieltä, ettei kyseessä ollut Nikifor Begichev vaan mahdollisesti Venäjän asekuljetuksia tunnetusti hoitava Ocean Power. Se seilasi Suomelahdelle tammikuun 5. päivänä ja kääntyi takaisin jo saman vuorokauden sisällä. Äkkikäännös tukisi kertomusta lastia vahingoittaneesta myrskystä.

War Zonen mukaan lastia on saattanut päästä myrskyssä irti ja pudota mereen. Mikäli tämä pitää paikkansa, olisivat pohjaan päätyneet ohjukset kullanarvoinen kohde länsimaisille tiedustelupalveluille. Muun muassa Yhdysvalloilla on tunnetusti erittäin kehittyneet kyvyt hankkia materiaalia merenpohjasta. Venäjän ei kuitenkaan ole havaittu suorittaneen minkäänlaista pelastustoimista kielivää operaatiota Itämerellä tai Englannin kanaalin lähettyvillä. War Zone huomauttaa, että Venäjällä on Yhdysvaltojen tapaan myös tällaisiin operaatioihin soveltuvia sukellusveneitä.

Kävi ohjuksille mitä tahansa, on menetys vakava isku Kiinan ilmapuolustuksen kehitykselle. Ilmatorjuntaohjuksia valmistavan Almaz-Anteyn tuotantokapasiteetti on tiettävästi lujilla. S-400-järjestelmien kysyntä on ollut verrattain kovaa ja yhtiö ilmoitti viime vuoden toukokuussa. että sen tilauskirjat ovat täynnä vuoteen 2025 asti. Kiina voi siis joutua odottamaan pitkään korvaavia ohjuksia.

I asked Rostec CEO Chemezov about S-400 deliveries to China and if it included 40N6 interceptors. He said it did, but a storm struck the ship that was delivering the missiles and destroyed all of them. Almaz-Antey, Rostec’s S-400 producer, is now making replacements for China. pic.twitter.com/Iy8YKzzRCx — Steve Trimble (@TheDEWLine) February 18, 2019

For reference, here’s the transcript of my exchange with Rostec CEO Chemezov about the S-400 system delivered to China. I just wanted to confirm that the shipment included the 40N6 missile. pic.twitter.com/L4EgwMNjaU — Steve Trimble (@TheDEWLine) February 18, 2019

Long time followers will remember this shtick; meet Ocean Power (MMSI:636016012), a RoRo known to carry Russian arms shipments for Kaalbye Shipping. I have no evidence they made it to the English Channel, it looks like they left 2018-01-05, and came right back within a day. pic.twitter.com/l7RcrrvGao — Steffan Watkins (@steffanwatkins) January 20, 2018