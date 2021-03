Venäjän hävittäjät harjoittelevat ohjuslaukaisuja Laatokalla

Venäjän Zvezdan uutisjutun video kertoo hävittäjälentäjien harjoituksista Karjalan Laatokalla.

Ilmailukoulusta valmistuneet lentäjät suorittavat koulutuksessa ensi kertaa itse ohjuslaukaisun. He saavat kaikki ohjeet ja tiedot vasta ilmassa ollessaan.

Taisteluharjoituksessa Su-30- ja Su-35S hävittäjät lähtevät vuorotellen Laatokka-järven alueelta Zvezdan mukaan noin 25 minuutin lennolle.

Suuret harjoitukset ovat tulikaste valmistuneille lentäjille. Niiden toisessa vaiheessa sama toistetaan yöllä.

ZVEZDA: Cutting through the sky: how the Ladoga fighter pilots are training in Karelia https://t.co/oDDHplJB1y pic.twitter.com/q1uUpS9RFF

— Russian Exercises (@RUSexercises) March 20, 2021