Venäjän hävittäjä härnää videolla USA:n sotalaivaa Mustallamerellä

Venäjä on reagoinut Mustallemerelle saapuneisiin amerikkalaisiin sota-aluksiin jyrkästi.

Asiasta uutisoivan War Zonen mukaan Venäjän rannikkopuolustus on muun muassa suorittanut ohjusharjoituksia kansainvälisillä vesillä olleiden amerikkalaislaivojen takia. Venäläinen Su-24-rynnäkköhävittäjä kävi myös härnäämässä ohjushävittäjä Donald Cookia.

Hävittäjä lentää matalalla aluksen ohi Yhdysvaltain laivaston julkaisemalla videolla (alla).

Task & Purposen mukaan tilanne kesti kaikkiaan 20 minuuttia ja hävittäjä kävi lähimmillään vain noin 30 metrin päässä amerikkalaisaluksesta. Ohjushävittäjä yritti kahdesti saada radioyhteyden venäläispilottiin. Vastausta ei kuitenkaan tullut.

Vastaavia lentoja on tapahtunut verrattain usein Mustallamerellä ja Itämerellä. Joskus venäläiskoneet ovat käyneet vielä huomattavasti tätäkin lähempänä.

– Su-24:n tarpeettoman pieni etäisyys [aluksesta] ja toiminta eivät olleet hyvien ilmailutapojen ja kansainvälisten käytäntöjen ja sääntöjen mukaisia, Yhdysvaltain Euroopan joukkojen tiedottaja, komentaja Kyle Raines kommentoi.

Venäläisten mukaan amerikkalaisten sotalaivojen läsnäolo Mustallamerellä luo epävakautta alueelle. Yhdysvallat näkee asian taas päinvastoin. Yhdysvaltain laivaston mukaan toiminta Mustallamerellä tukee alueen NATO-liittolaisia ja edistää rauhaa ja vakautta.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021