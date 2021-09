Venäjän hätätilaministeri ja Vladimir Putinin entinen henkivartija on kuollut

Venäjän hätätilanteista vastaava ministeri Jevgeni Zinitshev on kuollut. Itsenäisen venäläisen TV Rainin mukaan Zinitshev menehtyi harjoituksissa Pohjois-Venäjän Norilskissa ”pelastaessaan toista henkilöä”.

Zinitshev on Venäjän presidentti Vladimir Putinin entinen henkivartija. Hän oli sittemmin urallaan useissa merkittävissä tehtävissä. Entinen KGB- ja FSB-mies on toiminut muun muassa Kaliningradin kuvernöörinä ja FSB:n apulaisjohtajana.

Hätätilaministerinä Zinitshev oli toiminut vuodesta 2018.

News just in the death of Russian Emergencies Minister, Security council member Yevgeny Zinichev. Just hours ago he was inspecting new firefighting facilities in the Arctic city of Norilsk. No more details yet. pic.twitter.com/LVGGGnehte

