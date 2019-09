Venäjän harjoituksen kartassa ilmatorjunta ulottuu Suomeen

Vyöhykkeet kattavat osan eteläistä Suomea ja lähes koko Baltian.

Venäjän puolustusministeriön sivuilla on julkaistu oheinen kuva kartasta, jonka kerrotaan liittyvän Tsentr-19-sotaharjoitukseen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Petteri Lalu huomauttaa Twitterissä karttaan kuvatuista ilmapuolustuksia kuvaavista ympyröistä.

– Ilmapuolustuksen ”pitsat” ulottuvat osaan Kaakkois-Suomea ja lähes koko Baltiaan, osaan Puolaa ja Ukrainaa, Lalu toteaa.

Hänen mukaansa kartta on todellisuudessa Sotilaallinen yhteistyö -19 -ilmapuolustusharjoituksesta. Se järjestettiin syyskuun 2.-13. päivänä.

Eräs kommentoija toteaa, ettei tässä ole mitään uutta.

– Faktat eivät tietenkään ole, mutta niden julkaiseminen asevoimien PR-materiaaleissa on, Petteri Lalu vastaa.

Sotilasprofessori Lalu toteaa, että kuvassa näkyvät pisimmälle ulottuvat vyöhykket saattavat viitata myös ennakkovaroitustutkiin. Hän huomauttaa myös mielenkiintoisesta seikasta liittyen esimerkiksi Pietarin ympäristön verrattain vaatimattoman kokoisiin vyöhykkeisiin. Hänen mukaansa se voi kertoa siitä, ettei Venäjän S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän uusia 40N6E-variantin ohjuksia ole otettu vielä käyttöön.

– Jos asia on näin, onko julkaisun tarkoituksena rauhoitella naapureita, Petteri Lalu pohtii.

Ohjustyypin kantaman on kerrottu olevan noin 400 kilometrin luokkaa. 40N6E kykenee sen valmistaja Almaz-Anteyn mukaan torjumaan niin ballististen ohjusten taistelukärkiä kuin myös erittäin matalalla lentäviä kohteita.

