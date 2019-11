Venäjä harjoitteli iskua lennokkien parvella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotaharjoituksessa Orlan-10-lennokeilla tuhottiin muun muassa vihollisen viestintäyhteyksiä.

Venäjän asevoimien kerrotaan harjoitelleen aseistetuilla Orlan-10-lennokeilla suoritettuja iskuja osana laajaa sotaharjoitusta.

Izvestia-lehden mukaan lennokeista muodostetut iskuryhmät varustettiin myös elektronisen sodankäynnin laitteilla. Tavoitteena oli etsiä ja tuhota ilmatorjunnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, komentoasemia ja viestintäyhteyksiä.

Kesällä aloitettuja testejä laajennettiin syyskuussa järjestetyssä Tsentr-2019-harjoituksessa, johon osallistui jopa yli 120 000 henkilöä Venäjältä ja muun muassa Kiinasta, Intiasta ja Pakistanista.

The Drive -sivuston mukaan Orlan-10-mallin suurin lentoonlähtöpaino on vain noin 15 kilogrammaa. On kyseenalaista, voitaisiinko lennokki todella varustaa Izvestian mainitsemilla ”erikoisohjuksilla”. Harjoituksen iskuryhmissä arvellaan olleen mahdollisesti mukana myös muita lennokkimalleja, jotka voidaan varustaa raskaammilla aseilla.

Tietoja pidetään joka tapauksessa osoituksena siitä, että Venäjän asevoimat laajentaa lennokkien käyttöä taistelutehtävissä.

Tähän mennessä Orlan-10-lennokkeja on käytetty Itä-Ukrainan konfliktissa lähinnä tiedusteluun ja perinteisen tykistön tulenjohtoon. Venäjän valtiollisen median mukaan Orion-E-lennokit suorittivat jo alkuvuonna pommitustehtäviä Syyriassa.

Uusista lennokkisuunnitelmista kerrottiin hiljattain myös Moskovassa järjestetyssä turvallisuus- ja sotilasalan Interpolitex-tapahtumassa. ”Parvi 93” -vision mukaan Venäjän asevoimille kehitetään yli sadan itsenäisen laitteen lennokkiparvea, jonka on tarkoitus toimia jalkaväen tukena esimerkiksi ajoneuvosaattueiden tuhoamisessa.