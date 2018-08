Venäjän Sandworm-hakkerit iskivät Novitshok-laboratorioon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sama hakkeriryhmä iski kolme vuotta sitten Ukrainan energiasektoria vastaan.

Venäjän valtion tukema hakkeriryhmä on ottanut kohteekseen Sveitsissä sijaitsevan laboratorion, joka on tutkinut maaliskuussa tapahtunutta Sergei Skripalin ja Julia Skripalin myrkytystapausta.

Sandworm-niminen hakkeriryhmä on kohdistanut Spiez-laboratiota vastaan useita phishing- eli sähköpostien kautta tehtäviä kalasteluyrityksiä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa myrkytykseen, joka tehtiin Neuvostoliitossa valmistetulla sotilastason Novitsok-hermomyrkyllä.

Eniten julkisuutta ovat viime vuosina saaneet Venäjän tiedustelupalveluun (FSB) ja sotilastiedusteluun (GRU) sidoksissa olevat hakkeriryhmät, jotka murtautuivat muun muassa Yhdysvaltain demokraattipuolueen sähköpostijärjestelmiin.

Defense One -sivuston mukaan Sandworm on keskittänyt aiemmat murtoyrityksensä muun muassa Natoa ja puolalaista energiayhtiötä vastaan. Sen pyrkimyksenä on ollut saada käsiinsä luottamuksellista tietoa diplomatiaan, turvallisuuspolitiikkaan ja tiedusteluun liittyen.

Vuonna 2014 ryhmä hyökkäsi venäläisen botnet-työkalun avulla Venäjää arvostelleita itäeurooppalaisia poliitikoita vastaan. Vuosina 2015 ja 2016 Sandworm teki onnistuneita iskuja Ukrainan energiasektoria vastaan. Toisen hyökkäyksen vuoksi jopa 200 000 ukrainalaista oli ilman sähköä keskellä talvea.

Hyökkäys Spiez-laboratoriota vastaan oli ilmeisesti hienovaraisempi. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan laboratorion johtajiksi tekeytyneet hakkerit yrittivät saada henkilökuntaa klikkaamaan haittaohjelman sisältävää Word-liitetiedostoa. Viranomaisten mukaan urkinta ei tuottanut tällä kertaa tuloksia.