”Venäjän häikäilemättömyys unohtui” – paljastus iskuryhmästä

Sotilastiedustelun eliittiyksikön väitetään horjuttavan aktiivisesti Euroopan vakautta.

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n alainen Yksikkö 29155 on toteuttanut useita iskuja Euroopan vakauden horjuttamiseksi, kertoo the New York Times.

Yksikön väitetään lietsoneen kaaosta Moldovassa, yrittäneen myrkyttää asekauppiaan Bulgariassa ja osallistuneen vallankaappaushankkeeseen Montenegrossa. Sen myös epäillään toteuttaneen viime vuonna Britanniassa hermomyrkkyiskun, jonka tavoitteena oli salamurhata Venäjän entinen tiedustelu-upseeri Sergei Skripal.

Vaikka toiminnassa oli Venäjän tiedustelupalvelun tunnusmerkkejä, tulkittiin ne Euroopassa ensin toisistaan riippumattomiksi välikohtauksiksi. Länsimaiset tiedustelupalvelut ovat nyt päätelleet, että kyseessä on ”koordinoitu ja jatkuva operaatio Euroopan vakauden horjuttamiseksi”.

Vastuu tehtävistä on annettu vakoiluun, sabotaasiin ja salamurhiin erikoistuneelle eliittiyksikkö 29155:lle. Vasta hiljattain tunnistettu ryhmä on toiminut ainakin vuosikymmenen ajan.

On toistaiseksi epäselvää, kuinka usein ryhmä lähetetään ulkomailla suoritettaviin tehtäviin. Tiedustelupalvelut varoittavat, että sen liikkeitä ja seuraavaa kohdetta on käytännössä mahdotonta ennustaa.

Toiminta on osa Venäjän presidentti Vladimir Putinin aktiivista hybridisodankäyntiä, jonka keinovalikoimaan sisältyy propagandaa, hakkerointia, disinformaatiota ja perinteisiä sotilasoperaatioita.

– Luulen, että olemme unohtaneet, kuinka järjestelmällisen häikäilemättömiä venäläiset voivat olla, Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystössä työskennellyt entinen sotilastiedustelun upseeri Peter Zwack sanoo.

Tohelointia pikkubudjetilla

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ohjasi aihetta koskevat kysymykset Venäjän puolustusministeriölle. Se ei vastannut the New York Timesin kommenttipyyntöön.

Yksikkö 29155 vaikuttaa toimivan hämmentävän pienellä budjetilla, vaikka kyseessä on eliittiyksikkö. Sen jäsenten kerrotaan käyttävän säästösyistä halpoja hotelleja ulkomaanmatkojen yhteydessä. Esimerkiksi Skripal-iskua yrittäneet agentit majailivat halvassa budjettihotellissa Itä-Lontoon syrjäseuduilla.

Länsimaiset tiedustelupalvelut ovat myös ihmetelleet ryhmän huolimattomuutta ja epäonnistuneiden operaatioiden määrää. Sekä Britannian että Bulgarian salamurhakohteet selvisivät iskuista. Montenegron vallankaappaushanke epäonnistui, mutta nostatti valtavan mediamylläkän. Maa liittyi Natoon vuotta myöhemmin.

Viranomaisten mukaan on mahdollista, että kaikkia onnistuneita tehtäviä ei ole vielä havaittu. Voi myös olla, että ”sotkuisuus” on tarkoituksellista.

– Tämänkaltaiset operaatiot ovat muodostuneet osaksi psykologista sodankäyntiä. Eivät he ole muuttuneet aiempaa aggressiivisimmiksi. He haluavat tulla huomatuksi, se kuuluu pelin henkeen, Viron entinen tiedustelupäällikkö Eerik-Niiles Kross sanoo.