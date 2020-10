Venäjän GRU mokasi: Kymmenillä agenteilla sama osoite

Yhdysvalloissa on luettu syytteet kuudelle Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseerille. Heitä syytetään laajasta kyberiskujen sarjasta, joka kohdistui muun muassa Ukrainan ja Georgian valtioihin, Ranskan vaaleihin, vuoden 2018 talviolympialaisiin Etelä-Koreassa sekä Britannian Novitshok-myrkkyiskun tutkimuksiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Tuhoisista kyberkyvyistä huolimatta Venäjän tiedustelun toiminnasta on paljastunut eri tutkintojen yhteydessä erikoisia ja epäammattimaisia virheitä. Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän jäsen Aric Toler kertoo Twitterissä, kuinka lisää todennäköisiä GRU:n virkailijoita paljastui syytteeseen asetettujen upseerien ajoneuvojen rekisteritiedoista.

Tolerin jakamien tietojen perusteella kolme kuudesta Yhdysvalloissa syytteeseen asetetusta tiedustelu-upseerista oli rekisteröinyt autonsa GRU-yksikkönsä viralliseen osoitteeseen Moskovassa.

– Mikäli teet haun kaikista ihmisistä, jotka ovat rekisteröineet ajoneuvonsa tähän osoitteeseen, saat 47 tulosta – kaikki todennäköisesti GRU:n hakkereita, Toler avaa.

Hän kutsuu havaintoa esimerkiksi siitä, miten kömpelösti venäläiset toimivat.

Enemmän tai vähemmän salassa toimivien tiedustelu-upseerien autojen rekisteröinti sotilasyksiköiden virallisiin osoitteisiin vaikuttaa olevan pikemminkin tapa kuin poikkeus Venäjän GRU:ssa.

Hollannin tiedustelun vuonna 2018 paljastaman GRU vakooja Aleksei Moronetsin omistaman Ladan tiedot nimittäin päästivät Bellingcatin ja The Insiderin tutkijat tuolloin käsiksi jopa 305 GRU:n tiedustelu-upseerin henkilöllisyyteen.

Moronets oli rekisteröinyt autonsa GRU:n yksikkö 26165:n osoitteeseen. Saman osoitteen oli ilmoittanut autonsa rekisteritietoihin kaikkiaan 305 muutakin henkilöä. He olivat lähes kaikki miehiä ja syntyneet vuosina 1978-1998. Ajoneuvorekisteristä löytyi kaiken kukkuraksi jokaisen täydelliset passitiedot. Osoitteen lisäksi tiedoissa mainittiin suoraan ”sotilasyksikkö 26165”. Verkkouutiset kertoi paljastuksesta tässä jutussa.

GRU:n virheet eivät ole rajoittuneet vain autojen rekisteröintiin. Britannian Salisburyn myrkkyiskun tehneiden GRU-miesten peitepassien havaittiin syksyllä 2018 kuuluvan samaan sarjaan kuin aiemmin Venäjän vakoojana Puolasta karkotetun ja sittemmin Montenegron vallankaappausyritykseen väitetysti sekaantuneen venäläiseversti Eduard Shishmakovin käyttämä Eduard Shirokovin nimelle myönnetty passi.

Tietojen perusteella GRU oli todennäköisesti järjestänyt ulkomailla toimiville agenteilleen peitepasseja peräkkäisillä numeroilla. Venäläiset toimittajat pääsivät tuolloin numerojen perusteella muidenkin epäilyttävien passien ja sitä kautta todennäköisten GRU:n agenttien peitehenkilöllisyyksien jäljille.

An example of how bumbling the Russian state is: of the six indicted hackers, three registered their cars to their military unit's address in Moscow. If you search for all of the people registering their cars to this address, you get 47 results – all probably GRU hackers. pic.twitter.com/G8SKJQ2WFT

— Aric Toler (@AricToler) October 19, 2020