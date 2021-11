Venäjän FSB myönsi nyt tiedot Aleksei Navalnyin myrkkymiehistä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n pyynnöstä avatun rikostutkinnan asiakirjojen perusteella itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja sen mediakumppanien julkaisemat Aleksei Navalnyin myrkytykseen kytkettyjen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n upseerien matkapuhelintiedot ovat aitoja. Asiakirjojen perusteella Venäjän presidentti Vladimir Putinin jo ennestään perustelemattomat väitteet siitä, että tiedot olisivat tulleet Yhdysvaltain tiedustelupalveluilta ovat niin ikään katteettomia, asiasta tässä uutisoiva The Insider kertoo.

Bellingcat aiheutti valtaisan sensaation paljastamalla yhdessä saksalaisen Der Spiegelin ja amerikkalaisen CNN:n kanssa viime vuoden joulukuussa, että venäläisen oppositiovaikuttaja Navalnyin myrkytyksen takana oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyihin erikoistunut salamurharyhmä. Verkkouutiset kertoi yksiköstä sekä matka- ja puhelintietoihin perustuvasta selvityksestä ja sen paljastuksista tässä jutussa. Samoja myrkkymiehiä on sittemmin liitetty aktivistien ja toimittajan kuolemaan Venäjällä.

Presidentti Vladimir Putin väitti joulukuussa 2020 järjestetyssä lehdistötilaisuudesa, että Bellingcatin ja sen kumppanien julkaisemat tiedot ovat peräisin Yhdysvaltain tiedustelulta. The Insiderin mukaan Putin totesi, ettei Navalnyi-paljastusten kohdalla ole kyse mistään tutkinnasta vaan ”Amerikkalaistiedustelun materiaalien notarisoinnista”. Samalla Venäjän presidentti toisti myös Kremlin tuttua narratiivia Navalnyistä Yhdysvaltain tiedustelun käsikassarana.

Nyt julki tulleet asiakirjat koskevat rikostutkintaa, jossa selvitettiin, miten FSB-miesten tietoja päätyi julki. Asiakirjojen perusteella personal trainerina aiemmin työskennellyttä venäläismiestä syytetään tietojen hankkimisesta. Syytetty oli asiakirjojen mukaan kahden toverinsa kanssa tekeytynyt sisäministeriön virkailijaksi ja lähestynyt operaattoreita väärennettyjen oikeuden asiakirjojen turvin. Näin operaattorit saatiin luovuttamaan FSB:n virkailijoiden matkapuhelintietoja.

Venäjän tutkintakomitean FSB:n pyynnöstä avaaman rikostutkinnan materiaalissa muun muassa listataan vuotojen kohteiksi joutuneita FSB:n upseereita. He kaikki löytyvät myös Bellingcatin Navalnyi-tutkinnasta. The Insider summaakin uutisessaan, että FSB:n sisäisen turvallisuuden direktoraatti myöntää näin suoraan Bellingcatin hankkimat tiedot oikeiksi.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Venäjä on murhannut vuosia salaisella myrkkyohjelmalla (VU 29.1.2021)

This page from the document includes the names of FSB officers who had their data accessed, all of whom are individuals named in our Navalny investigation. pic.twitter.com/X3agFeKW6M

— Bellingcat (@bellingcat) November 3, 2021