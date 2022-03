Venäjän ex-ulkoministeri: Ukrainan sota on barbaarinen teko

He tuhoavat kaikkien tulevaisuuden tällä veljessodalla, Andrei Kozyrev sanoo.

Venäjän entisen ulkoministeri Andrei Kozyrev sanoo CNN:n haastattelussa, että hyökkäys Ukrainaan on barbaarinen teko.

– Olisinko voinut kuvitella sen ulkoministerinä ollessani, se oli täysin mahdotonta, hän sanoo.

– Mutta myöhemmin aloin ymmärtää, että he ovat menossa niin sanotusti alamäkeä ja he tuntevat olonsa rankaisemattomaksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja se on tavallaan lisännyt ruokahalua, ei valitettavasti Venäjän rakentamiseen. Nyt he tuhoavat kaikkien tulevaisuuden tällä veljessodalla, Kozyrev lisäsi.

Hänen mukaansa lännen Venäjän vastaisten pakotteiden pitäisi kohdistua hallituksen päättäjiin tai toimeenpanijoihin.

Kozyrev varoittaa, että Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja ulkoministeri Sergei Lavrovia koskevat pakotteet ovat ikään kuin ei mitään, koska mikään ei ole heidän nimissään.

– Heidän omaisuuttaan ei löydy. Se kaikki on muiden ihmisten nimissä.

Kozyrev kehotti tiistaina Twitterissä kaikkia venäläisiä diplomaatteja eroamaan tehtävistään ja vastustamaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Kozyrev oli Venäjän ulkoministeri Boris Jeltsinin aikana vuosina 1990–1996 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.