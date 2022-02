Venäjän ex-presidentti: Länsi leppyy lopulta aina ja pyytää meidät takaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dmitri Medvedevin mukaan ”he itse tulevat ja tarjoutuvat palauttamaan suhteet”.

Venäjän hallinnon turvallisuusneuvoston maanantaisessa kokouksessa tai konferenssissa Kremlissä osanottajat joutuivat yksi kerrallaan puhumaan tai ”todistamaan” Ukraina-kannoistaan presidentti Vladimir Putinin kysyessä.

Yksi mukana olleista oli turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, Venäjän presidenttinä 2008-2012 ja pääministerinä 2012–2020 toiminut Dmitri Medvedev. Tilaisuudesta tehty keskustelupöytäkirja kertoo hänen ja ilmeisesti Venäjän johdon yleisemmästäkin asenteesta siihen, miten Venäjän johto katsoo lännen suhtautuvan Venäjän sotiin ja rikkomuksiin.

Dmitri Medvedev totesi karkeasti suomennettuna, että ”edessämme on vaikea dilemma, joka liittyy näiden kahden alueen (Luhansk ja Donetsk) tunnustamiseen, jotka ovat valmiita hakemaan tunnustamista ja jotka on osoitettu meille asiaankuuluvin lausunnoin, ja myös parlamenttimme on hyväksynyt tällaisen päätöslauselman”.

Hän totesi Venäjän yli 14 vuoden kokemuksen vastaavista tilanteista hyödyttävän nyt heitä, kun tulossa on pakotteita.- Ymmärrämme, että paine tulee olemaan ylivoimainen, mutta ymmärrämme kuinka vastustaa tätä painetta, Dmitri Medvedev sanoi.

– Se tulee olemaan vaikeaa… ja korostan, minusta näyttää, että olemme oppineet tämän johtajan johdolla. Presidentti – jännitys, joka nyt vain värähtelee maamme ympärillä, joka tapauksessa tavalla tai toisella laantuu. Ei nopeasti, ei kerralla, mutta ihmishistoriassa on järjestynyt niin, että ennemmin tai myöhemmin he kyllästyvät tähän tilanteeseen ja pyytävät meitä itse palaamaan keskusteluihin, neuvotteluihin kaikista strategisen turvallisuuden varmistamisen kysymyksistä, Medvedev kuvaili lännen suhtautumista.

Ex-presidentti vertasi tilannetta Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan -teoksen kohdalla, jossa todetaan ”älä koskaan kysy – he itse tulevat ja tarjoavat kaiken”.

– Suunnilleen näin tapahtumat etenivät vuosina 2008-2009. He itse tulivat ja tarjoutuivat palauttamaan suhteet kaikkiin suuntiin. Koska suoraan sanottuna maailman yhteisölle, ystävillemme Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa Venäjä merkitsee suuruusluokkaa enemmän kuin Ukraina, ja kaikki ymmärtävät tämän, myös ukrainalaiset.

– Siksi meidän on tietysti aina vältettävä teräviä kulmia, mutta silti genren lait ovat sellaisia, että jonkin ajan kuluttua todennäköisimmin vastaavien alueiden tunnustamiseen liittyvä tilanne jäähtyy. Tämän osoittaa meille aiempi kokemus, hän jatkoi.