”Venäjän epidemiatilanne paljon väitettyä synkempi”

Kremlin arvioidaan salailevan maan todellisia tartuntalukuja ja levittävän valheellista tietoa.

Venäjän viranomaiset ovat tähän mennessä vahvistaneet 253 koronatartuntaa ja yhden kuoleman. Vahvistettujen tapausten vähäinen määrä on saanut niin venäläiset kuin ulkomaiset asiantuntijat epäilemään, että Venäjä peittelee epidemian todellista laajuutta.

– Venäjän hallitus ja sen alaisuudessa toimiva terveydenhuoltojärjestelmä ovat johtaneet vuosikymmenten ajan kansalaisia harhaan ja levittäneet väärää informaatiota lääketieteellisistä käytännöistä, sairauksista ja terveyspolitiikasta, Nyt niihin kohdistuu syvää epäluottamusta ja epäluuloa, kriisien seurantaan erikoistuneen Coda Median tutkivat toimittajat Ilan Greenberg ja Katerina Fomina kirjoittavat.

– Tämä epäluulon ja pelon ilmapiiri on voimistumassa juuri nyt, kun koronaviruspandemia on nielaisemaisillaan maan, he sanovat.

Venäjän viranomaiset ovat toteuttaneet mittavia toimia padotakseen viruksen leviämistä. Niistä huolimatta raportoitujen tapausten alhainen lukumäärä on monien venäläisten mielestä maan 140-miljoonaiseen väestöön nähden omituisen pieni suhteessa verrokkimaiden ilmoittamiin tietoihin. Tämä viittaa siihen, että terveysviranomaisten viestintä on alistettu presidentti Vladimir Putinin hallinnon laajemmille poliittisille päämäärille, Greenberg ja Fomina arvioivat.

”Disinformaatio ei vakuuta”

Venäjän valtiontelevisio ja muut Kremlin ohjauksessa toimivat tiedotusvälineet ovat viime päivinä levittäneet yhä aktiivisemmin valeuutisia, joiden mukaan koronavirus on tosiasiassa USA:n kehittämä bioase.

– Kremlin propagoimat disinformaatiokampanjat on yleensä tarkoitettu vaikuttamaan ulkomaisiin yleisöihin. Koronavirukseen liittyvä Venäjän disinformaatio näyttää kuitenkin olevan suunnattu kotimaiseen kulutukseen, Greenberg ja Fomina sanovat.

Heidän haastattelemansa kansalaisten digitaalisia oikeuksia ja yksityisyyttä edistävän Access Now -järjestön juristi Natalia Krapiva ei usko disinformaation saavuttaneen sille asetettuja päämääriä.

– Seuraamme julkista keskustelua tiiviisti, ja olen havainnut, että ilmoitettujen lukujen realistisuuteen kohdistuu vakavia epäilyjä. Nämä epäilyt ovat viime päivien aikana voimistuneet ja muuttumassa avoimeksi epäluottamukseksi. Ihmiset näkevät, mitä Euroopassa tapahtuu, ja yhdistävät sen siihen tosiasiaan, että venäläislääkärit raportoivat yllättäen keuhkokuumetapausten merkittävästä lisääntymisestä, Krapiva toteaa.

Myös Tšernobylistä ja aidsista vaiettiin

Nimekäs historian professori ja politiikan kommentaattori Valeri Solovei ei epäröi syyttää Venäjän viranomaisia kriisin epäonnistuneesta hallinnasta ja tilastojen vääristelystä. Moskovalaiselle radioasemalle antamassaan haastattelussa hän sanoi lääkärien kirjaavan kuolinsyyksi pelkän keuhkokuumeen tapauksissa, joissa kyse on koronaviruksesta.

– He käyttävät kuolinsyynä toissijaisen sairauden diagnoosia osoittaakseen, että maamme ei ole ”vapauden” kiroama [toisin kuin länsi] ja että valtion poliittinen hallinto on suurenmoisella tolalla, Solovei arvioi.

Vääristely juontaa hänen mukaansa juurensa syvältä maan neuvostomenneisyydestä.

– Selitys on yksinkertainen: muistatteko Tšernobylin? Täällä salataan aina kaikki, hän toteaa.

Venäjän johdon suhtautumisessa koronaepidemiaan on Greenbergin ja Fominan mukaan ilmeisiä yhtymäkohtia siihen, kuinka maa on käsitellyt hiv:tä ja aidsia.

– Eri puolilla maailmaa hiv ja aids ovat jo pitkään olleet vähenemässä, mutta suurta määrää venäläisiä virus koskettaa edelleen. Toisin kuin useimmissa muissa maissa, Venäjällä hiv-epidemia on vain pahenemassa – uusien tapausten määrä kasvaa jopa 15 prosenttia vuodessa. Samaan aikaan hivin kiistäminen ja salaliittoteoriat vellovat valtoimenaan sosiaalisesti konservatiivista ortodoksista kirkkoa mielistelevän hallituksen rohkaisemina, he sanovat.