Venäjän duuman puhemies: Saksa lähetti Aleksei Navalnyin meille

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman puhemies Vjatseslav Volodinin mukaan Venäjälle palannut oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on maanpetturi, jota länsimaiset tiedustelupalvelut ohjaavat.

Volodin kommentoi tapausta duuman kevätistuntokauden avajaisissa. Hän jatkoi virallisen Venäjän linjalla, eikä maininnut Navalnyitä nimellä. Volodin puhui sen sijaan ”Saksan meille lähettämästä henkilöstä”.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperiassa. Murhayrityksen takana oli kattavan todistusaineiston perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyihin erikoistunut ryhmä. Navalnyi kiidätettiin lopulta hoitoon Berliiniin. Oppositiojohtaja palasi Venäjälle sunnuntaina. Hänet pidätettiin heti ja passitettiin 30 päivän vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä seitsemän vuoden takaiseen poliittisena pidettyyn rikosjuttuun liittyen.

Länsimaat ovat arvostelleet Venäjää kovin sanoin Navalnyin kohtelusta ja vaatineet hänen välitöntä vapauttamistaan. Venäjällä arvosteluun on reagoitu lähinnä uhmakkaasti.

– EU:n pitäisi aloittaa itsestään. Lopettakaa ihmisten ampuminen kumiluodeilla, heidän myrkyttämisensä kaasulla, heidän suihkuttamisensa vedellä talvella, Vjatseslav Volodin totesi duuman edessä.

– Jos haluatte, että teitä kuunnellaan, palauttakaa oikeusvaltio ja ihmisoikeudet omissa maissanne, hän jatkoi.

Chairman of the Russian Parliament, Vyacheslav Volodin, refuses to name @navalny by name and refers to him as the “person sent to us by Germany” as he dismisses Western criticism of Navalny’s arrest. https://t.co/Lh8QydoUZW

“In general, this all resembles the torture of the Second World War. And finally, restore the rule of law with human rights in your countries if you want someone to listen to you. If you want to preserve the existing international order and stability.” (2/2) #EU #Russia #Navalny pic.twitter.com/bJcPW71RwM

— Daily from the Duma (@FromTheDuma) January 19, 2021