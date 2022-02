Venäjän duuma vaatii Vladimir Putinia tunnustamaan Itä-Ukrainan itsenäisyyden

Venäjän parlamentin alahuone duuma vaatii presidentti Vladimir Putinia tunnustamaan Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” itsenäisiksi.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba varoitti tiistaina, että mikäli Venäjä päätyy tunnustamaan alueet, katsoo Ukraina sen merkitsevän Venäjän irtautumista Minskin sopimuksista.

Donetsk ja Luhansk julistautuivat itsenäisiksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2014. Yksikään valtio ei ole toistaiseksi tunnustanut alueita.

Esitys diplomaattisesta tunnustamisesta tuli Venäjän systeemiseen oppositioon kuuluvalta kommunistipuolueelta. Se sai kuitenkin parlamentissa laajan tuen. Esityksen taakse asettui myös valtapuolue Yhtenäinen Venäjä.

Asiasta tässä kertovan Moscow Timesin mukaan Kreml voi yhä olla tukematta esitystä. Se merkitsisi sitä, ettei asia käytännössä etene tämän pidemmälle.

Venäjän on pelätty käyttävän miehitetyn Itä-Ukrainan itsenäisyyden tunnustamista perusteena toimille Ukrainaa vastaan.

Venäjän johto on viestinyt tällä viikolla diplomaattista ratkaisua Ukrainan sotaan. Venäjän puolustusministeriö antoi tiistaina ymmärtää, että Venäjä on vetämässä osan Ukrainan rajalle ja Valko-Venäjälle tuoduista joukoista takaisin.

Suddenly. Duma will send an appeal to Putin to recognize the independence of Donbas “republics”. The more radical Communist proposal defeats the cautious United Russia proposal in a parliament controlled by the latter.https://t.co/rr3bNBNps7

— Leonid Ragozin (@leonidragozin) February 15, 2022