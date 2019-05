Venäjän asejärjestelmiä Itä-Ukrainaan – myös USA voi joutua tähtäimeen

Venäjän väitetään siirtäneen kevään aikana lukuisia moderneja tutkahäirintälaitteita Itä-Ukrainan konfliktialueelle.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin mukaan kapinallisten hallitsemassa Luhanskissa on havaittu muun muassa R-330Zh-Zhitel- ja Tirada-2-häirintäjärjestelmiä sekä R-161-radioyhteysrekkoja.

Järjestelmät ovat aivan uusia, sillä osaa ei ole edes otettu virallisesti Venäjän asevoimien käyttöön. Tehokkaampien häirintälaitteiden on arveltu uhkaavan myös konfliktialuetta tarkkailevia Yhdysvaltojen RQ-4B Global Hawk -lennokkeja.

Yhdysvaltain pitkän kantomatkan RQ-4B-lennokit ovat usein toimineet Sisiliassa sijaitsevista tukikohdista käsin ja lentäneet Ukrainan konfliktialueen tuntumassa noin 16 000 metrin korkeudessa. Uawire-sivuston mukaan Yhdysvallat suoritti tarkkailulentoja ainakin neljä kertaa huhtikuussa ja kerran toukokuun alussa.

InformNapalm-sivusto kertoo Etyjin havaintojen vastaavan kuvia, jotka Venäjän puolustusministeriö julkisti vahingossa salaisesta Tirada-2-järjestelmästä. Modernin häirintälaitteiston oletetaan olevan testikäytössä Itä-Ukrainan kapinallisten tukena ennen sen laajempaa käyttöönottoa.

Tähän mennessä tulilinjalle ovat joutuneet Ukrainan asevoimien lisäksi tulitaukosopimusta valvova Etyjin tarkkailutehtävä, joka menetti 18. huhtikuuta yhteyden rintamalinjan tuntumassa lentäneeseen pitkän kantomatkan lennokkiinsa.

Etyj on myös julkistanut videoita lennokkeja tulittavista, Venäjän tukemista separatistijoukoista.

