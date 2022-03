Venäjän armeijan syytetään käyttävän vähemmistöjä tykinruokana Ukrainassa

Venäjä painostaa maan etnisiä vähemmistöjä osallistumaan sotaan Ukrainassa, kertoo The Moscow Times.

Esimerkiksi Moskovassa armeija värvää maahanmuuttajia lupaamalla heille kansalaisuutta kuudessa kuukaudessa. Keski-Aasian maista tuleville maahanmuuttajille on tullut puheluita, joissa luvataan nopeuttaa kansalaisuuden saamista, jos he liittyvät armeijaan.

– Luulen, että Venäjän hallitus käyttää työperäisiä siirtolaisia tykinruokana Ukrainassa, venäläinen ihmisoikeusaktivisti Valentina Tshupik sanoo.

Venäläinen toimittaja ja tutkija Kamil Galeev on tehnyt saman tulkinnan tutkittuaan sodassa kuolleiden ja haavoittuneiden sotilaiden taustoja.

– Uhriluetteloista päätellen vähemmistöt ovat hurjasti yliedustettuina taistelukentillä, Galeev toteaa Twitterissä.

Hän on julkaissut esimerkiksi kuvan venäläisessä sairaalassa makaavista haavoittuneista sotilaista. Galeevin mukaan yli puolet heistä ovat nimien perusteella dagestanilaistaustaisia.

Galeevin mukaan Venäjän armeijan on helpompi värvätä maaseudulla asuvia vähemmistöjä, koska heidän sukulaisensa eivät tee asiasta numeroa.

– Vierastyöläisten palkkaaminen on merkki epätoivosta. Se tehdään yksinkertaisesti siksi, että heitä on helppo värvätä ja uhata. Siitä ei tule mitään seurauksia, Galeev kirjoittaa.

Vähemmistöjen lisääntyvä käyttö armeijassa voi Galeevin mukaan johtaa pitkällä aikavälillä motivaation puutteeseen.

– Hyvin pian Venäjän armeija täyttyy ihmisistä, jotka eivät jaa Venäjän keisarillista myyttiä ja joutuivat sinne aivan vahingossa. Heidän motivaationsa tulee olemaan hyvin, hyvin alhainen, Galeev toteaa.

The minority factor in Russian army is vastly underrated when discussing the course of Ukrainian war. Firstly, ethnic minorities are not so much a minority there. Judging from the casualty lists, minorities are wildly overrepresented on the battlefields as the cannon fodder🧵 pic.twitter.com/PgsN89ZbvY

We don't have aggregated data for the entire Russian army. But we can get some idea of who fights in Ukraine from this list of wounded Russian soldiers lying in Rostov hospital. More than half are clearly Dagestani. Magomed (Muhammad) – the most common name in the list of wounded pic.twitter.com/bMIl58WT0w

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 23, 2022