Venäjän ainoa lentotukialus upotti telakan

Venäjän laivaston lippulaiva, lentotukialus Amiraali Kuznetsov on joutunut onnettomuuteen Murmanskin lähellä sijaitsevassa Rosljakovossa.

Laivaa korjattiin maailman suurimpiin kuivatelakoihin lukeutuvalla PD-50:llä, kun se yllättäen ”upposi” Kuznetsovin ympäriltä. Venäläismedian mukaan satamatyöläiset pakenivat paikalta henkensä edestä tukirakenteiden romahtaessa tukialuksen kannelle.

Loukkaantuneiden määrästä on liikkunut toistaiseksi ristiriitaisia tietoja. Arvioiden mukaan alus on voinut kärsiä mittavia vaurioita, jos vesimassat pääsivät syöksymään sen rakenteisiin äkillisen tulvan aikana.

Venäjän puolustusministeriö ei ole tiedottanut tapauksesta julkisuuteen. Valtiollisen median mukaan ”Amiraali Kuznetsov ei kärsinyt vaurioita 82. korjaustelakalla tapahtuneessa välikohtauksessa”. The Drive -sivusto huomauttaa, että Venäjän laivaston onnettomuuksia on perinteisesti pyritty vähättelemään tai peittelemään.

Toimintavarmuuden ongelmista kärsinyt lentotukialus on ollut laajassa ja pitkään lykätyssä remontissa, jonka yhteydessä muun muassa aluksen boilerit vaihdetaan. Amiraali Kuznetsovin oli tarkoitus palata laivaston käyttöön vuonna 2021.

