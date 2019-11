Venäjän agentiksi syyttämä britti löydettiin kuolleena

Syyrian valkokypärä-avustustyöntekijöitä kouluttaneen Mayday Rescue -ryhmän perustaja, entinen brittiupseeri James Le Mesurier on löydetty kuolleena Turkin Istanbulista.

Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan miehen kuolinsyy ei ollut vielä maanantaina illalla tiedossa. Joidenkin uutislähteiden mukaan Le Mesurier olisi pudonnut parvekkeelta. Hänen ruumiinsa löydettiin kadulta Mayday Rescuen käyttämän toimistorakennuksen edestä.

BBC huomauttaa, että Venäjän ulkoministeriö mainitsi James Le Mesurierin näyttävästi sosiaalisessa mediassa vain kolme päivää ennen hänen kuolemaansa. Venäjän ulkoministeriö väitti hänen olevan Britannian ulkomaantiedustelu MI6:n entinen agentti. Venäjä syytti Le Mesurieria myös yhteyksistä terroristiryhmiin.

James Le Mesurier työskenteli aiemmin YK:ssa. Hän sai vuonna 2016 Britannian kuningattarelta OBE-arvonimen palkintona (Officer of the Order of the British Empire) Syyrian työstään.

#Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 8, 2019