Venäjältä uusi Nato-vaatimus: Laajenemisen pysäyttäminenkään ei riitä

Varaulkoministeri Sergei Rjabkovin mukaan alueet eivät saa tulla sotilaalliseen käyttöön.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov jatkoi perjantaina Venäjältä kuultujen jyrkkien länsimaille suunnattujen lausuntojen sarjaa. Rjabkov täsmensi Venäjän kohuttuja vaatimuksia Naton laajenemisen kieltämisestä. Hänen mukaansa itälaajenemisen pysäyttäminen ei riitä vaan alueet eivät myöskään saa tulla otetuksi ”sotilaalliseen käyttöön”.

Rjabkov kuvaili Venäjän valtion media Sputnikille, että Euroopassa on kehkeytymässä uusi Kuuban ohjuskriisiä muistuttava tilanne. Hänen mukaansa Venäjä on kuitenkin valmis tarjoamaan Natolle vaihtoehtoa.

– Uusi ohjuskriisi Euroopassa on vältettävä ennen kuin on liian myöhäistä, ennen kuin näille alueille ilmestyy lyhyen ja keskipitkän kantaman ohjuksia. Tätä ei voi hyväksyä ja tämä on suora väylä vastakkainasettelun lisäämiseen, Sergei Rjabkov totesi.

Hänen mukaansa Venäjä haluaa puolustusliiton vetävän pois epävakautta ruokkivia joukkoja ja lopettavan ”provokatiiviset toimet kuten erilaiset harjoitukset”.

– Mutta me tarvitsemme takuut. Ja näiden takuiden on oltava juridisia, Rjabkov sanoi.

Varaulkoministerin lausunnot heijastelevat Venäjän presidentti Vladimir Putinin taannoisia vaatimuksia Natolle. Putin on vaatinut Yhdysvaltoja ja sen Nato-liittolaisia sitoutumaan siihen, ettei puolustusliitto enää laajenisi lainkaan itään. Putin halusi myös takuut, ettei ”Venäjää uhkaavia asejärjestelmiä” tuoda sen rajoille.

Ehdotus on tyrmätty lännessä täysin mahdottomana ja Naton perusajatuksen ja valtioiden itsemääräämisoikeuden vastaisena. Moni asiantuntija on huomauttanut, ettei minkäänlaista Naton laajenemista ole edes tällä hetkellä näköpiirissä. Jäsenvaltioilla ei myöskään ole poliittista tahtoa sellaiseen.

Sergei Rjabkov avasi haastattelussa Kremlin ajattelua lisää. Hän teki kaikesta huolimatta selväksi, etteivät edes takuut Naton laajenemisen kieltämisestä riittäisi Venäjälle.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sekä Ruotsi että Suomi sijaitsevat Nato-Norjan itäpuolella.

– Käsitän kaikki viestit tästä osana laajempaa kuvaa, jota pidämme varsin hälyttävänä, Rjabkov totesi Naton mahdollisesta itälaajenemisesta, viitaten erityisesti Ukrainaan.

– Jälleen kerran: mitään Naton laajenemista itään ei tulisi tapahtua. Ja vaikka sellaista laajenemista ei tapahtuisikaan, ei saisi myöskään tapahtua minkäänlaista lähialueiden käyttöön ottamista sotilaallisessa tai sotateknisessä mielessä – kuten nyt tapahtuu Venäjän turvallisuusintressien vastaisesti, Venäjän varaulkoministeri muotoili.

Toistaiseksi on epäselvää, mitä Venäjä tarkoittaa ”alueiden sotilaallisella tai sotateknisellä käytöllä”. Oletettavasti kyse on asejärjestelmien tai joukkojen sijoittamisesta.

Rjabkov kommentoi myös mahdollisia uusia Venäjään kohdistuvia talouspakotteita. Hänen mukaansa Moskovan kannat ja toimet ovat ”kansainvälisen lain näkökulmasta aukottomia”, eikä pakotteilla uhkaamista voida hyväksyä.