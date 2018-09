Venäjältä taas uusi väite MH17-turmasta: Ohjus oli viety Ukrainaan jo 1986

Venäjän puolustusministeriön mukaan Itäiseen Ukrainaan kesäkuussa 2014 pudonnut Malaysia Airlinesin lento ammuttiin alas ukrainalaisella ohjuksella. Venäläisten mukaan Buk-ilmatorjuntaohjuksen sarjanumero paljastaa, että se oli viety Ukrainaan jo neuvostoaikana vuonna 1986.

Venäläisväitteet on otettu vastaan epäillen. Sosiaalisessa mediassa on arvuuteltu, että Venäjä pyrkii viemään huomiota pois Britannian hermomyrkkyiskun ympärillä vellovasta mediamylläkästä.

Venäjä on esittänyt lentoturmasta viime vuosina useita eri teorioita ja pyrkinyt kiistämään riippumattoman kansainvälisen turmatutkinnan ja Hollannin johtaman kansainvälisen rikostutkinnan löydöksiä.

Malaysia Airlinesin matkustajakone ammuttiin alas Itä-Ukrainassa heinäkuun 17. päivänä 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Uhreista 196 oli hollantilaisia.

Turman kansainvälisen rikostutkinnan perusteella koneen pudottanut Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tuotiin maahan Venäjältä. Ohjus taas laukaistiin Itä-Ukrainan separatistien hallitsemalta alueelta Snizhnen kylän lähistöltä.

Turman tutkimuksissa on noussut esiin korkeita Venäjän asevoimien ja tiedustelun upseereita. Tutkintaa johtava hollantilaissyyttäjä Fred Westerbeke totesi viime vuoden lopulla, ettei virallinen lista epäillyistä ole vielä täysin valmis eikä epäiltyjen henkilöllisyyksiä voi paljastaa. Nimiä alkaa Westerbeken mukaan tulla julki, kun asia etenee oikeuteen. Tutkinnan on kuvattu menevän ”korkealle tasolle”.

MH17-lennon turmaa käsiteltäisiin Westerbeken mukaan mieluiten YK:n alaisessa tuomioistuimessa. Venäjä on kuitenkin torpannut ehdotuksen YK:n turvallisuusneuvostossa. Tämän vuoksi juttu käsitellään hollantilaisessa tuomioistuimessa ja Hollannin lain mukaisesti.

– Emme pysähdy ennen kuin olemme löytäneet kaikki tähän sekaantuneet osapuolet – mukaan lukien komentavat upseerit ja johtajat. Tämä on varoituksemme heille, jotka yhä uskovat voivansa päästä kuin koira veräjästä tässä viattomien massamurhassa, Westerbeke sanoi venäläiselle Novaja Gazetalle.

Syyttäjä ihmetteli jo tuolloin, että tutkijoiden julkaisemia tietoja buk-ohjusjärjestelmän alkuperästä ja liikkeistä tai ohjuksen ampumapaikasta yritetään yhä kiistää.

– Rehellisesti sanottuna, kaiken spekuloinnin olisi pitänyt loppua edellisvuoden syyskuussa kun julkaisimme erittäin vakuuttavat todisteet siitä, että MH17-lentoon kohdistunut hyökkäys tuli Snizhnestä, syyttäjä sanoi.

In short, Russia has cited its own documents to claim the missile that downed #MH17 was delivered to Ukraine in 1986 & never left. Also did some incomprehensible "analysis" of videos of the Buk coming from Russia to Ukraine to claim they're falsified pic.twitter.com/0DYB2ivYCX

— Alec Luhn (@ASLuhn) September 17, 2018