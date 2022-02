Moskovalta poistettiin edustusoikeus Euroopan neuvostossa

Ukrainaan hyökänneen Venäjän edustusoikeus Euroopan neuvostossa keskeytetään välittömästi, järjestö kertoo tiedotteessaan.

Venäjä säilyy yhä Euroopan neuvoston jäsenenä, mutta se ei saa osallistua järjestön ministerikomiteaan ja parlamentaariseen yleiskokoukseen.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö Euroopassa.

The Council of Europe has suspended Russia’s rights of representation.https://t.co/V8uUfjBkm3 pic.twitter.com/LfVLnNfvDz

