Venäjältä kansainvälinen pidätysmääräys oppositiovaikuttaja Leonid Volkovista

Aleksei Navalnyin tukija on kutsunut kansaa uusiin mielenilmauksiin.

Venäjän viranomaiset ovat antaneet kansainvälisen pidätysmääräyksen ulkomailla olevasta venäläisestä oppositiovaikuttaja Leonid Volkovista.

Volkov on vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tärkeä tukija ja avustaja. Hän on kehottanut venäläisiä uusiin Navalnyin tukimielenosoituksiin.

Volkov on kutsunut kansaa kerääntymään kotitalojensa edustalle matkapuhelinten valojen ja kynttilöiden kanssa tämän viikon sunnuntaina. Hajautettujen protestien ajatuksena on vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuutta puuttua mielenilmauksiin.

Russia has issued an international arrest warrant for Leonid Volkov.

— Daily from the Duma (@FromTheDuma) February 10, 2021