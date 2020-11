Venäjältä ei onnitteluja Joe Bidenille

Kremlin reaktio Joe Bidenin voittoon on ollut vaitonainen.

Yhdysvaltojen perinteisten liittolaisten onnitellessa presidentinvaalit voittanutta Joe Bideniä, Venäjältä virallisia kommentteja ei ole kuulunut. Asiasta uutisoi RFE/RL.

Tulosten selvittyä Bideniä onnittelivat muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin ollut toistaiseksi vaiti.

Onnittelujen puute ei tule yllätyksenä. Donald Trump on presidenttikautensa aikana taas kritisoinut Venäjää harvoin, ja on muun muassa halunnut kutsua Venäjän takaisin johtavien teollisuusmaiden G8-ryhmään. Venäjä erotettiin G8:sta vuonna 2014 Krimin miehityksen vuoksi.

Bidenin odotetaan vastaavasti suhtautuvan edeltäjäänsä tiukemmin Venäjän aggressiiviseen ulkopolitiikkaan ja ihmisoikeusrikkomuksiin. The New Yorkerin vuonna 2014 julkaistussa haastattelussa tuolloin varapresidenttinä toiminut Biden kertoi sanoneensa Putinille, ettei usko tällä olevan sielua.

Biden on myös ottanut vaalikampanjansa aikana aktiivisesti kantaa Valko-Venäjän mielenosoituksiin, ja vaatinut Venäjän tukemaa presidentti Aljaksandr Lukašenka eroamaan. Lokakuussa The Guardian raportoi, että Biden on luvannut asettaa Lukašenkalle pakotteita mikäli hänet valittaisiin presidentiksi. Hän on myös pahoitellut, ettei Trump ole puolustanut vaalivilppiä vastustaneita mielenosoittajia.

Venäjä suhtautuu todennäköisesti uuteen presidenttiin penseästi myös siksi, että tämä on kertonut tavoitteekseen transatlanttisen yhteistyön ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton kehittämisen. Trump taas suhtautui transatlanttiseen yhteistyöhön kriittisemmin kuin edeltäjänsä.

Lähteiden mukaan monet Valkoisessa talossa työskennelleet henkilöt pelkäsivät, että Trump olisi pyrkinyt erottamaan Yhdysvallat Natosta, mikäli hän olisi voittanut presidentinvaalit.