Venäjälle saatetaan julistaa sotatila – Kreml kiistää

Asiantuntijan mukaan maan johto pyrkii vaientamaan sotatoimia vastustavat kansalaiset.

Venäjän liittoneuvosto eli parlamentin ylähuone pitää perjantaina ylimääräisen istunnon. Venäjän politiikkaa seuraavat asiantuntijat pitävät mahdollisena sitä, että kokouksessa Venäjälle julistetaan sotatila.

– Monet kirjoittavat parhaillaan, että istunnon tarkoituksena on hyväksyä kriisilakeja. On kuitenkin toinenkin mahdollisuus, sotatilan hyväksyminen. Rehellisesti sanottuna ja hämmentämättä, ajattelen tämän skenaarion olevan loogisempi, kirjoittaa Twitterissä analyytikkoyhtiö R.Politikin asiantuntija Tatiana Stanovaya.

Venäjän liittoneuvoston ylimääräistä kokousta pidetään poikkeuksellisena, koska elin käsittelee usein suuria päätöksiä liittyen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen. Liittoneuvosto antoi esimerkiksi ennen Ukrainan hyökkästä presidentti Vladimir Putinille valtuudet käyttää sotilaita ulkomailla.

Sotatilan julistaminen antaisi Tatiana Stanovayan mukaan lisää valtuuksia turvallisuusviranomaisille. Se mahdollistaisi myös sensuurin lisäämisen ja mielenosoitusten kieltämisen. Hänen mukaansa Venäjän johdon tavoitteena olisi saada informaatiotila täysin Kremlin hallintaan ja vaientaa sotatoimia vastustavat tahot yhteiskunnassa.

Venäjän johdossa arvioiden mukaan pelätään, että kansalaisten mielipide kääntyy vahvasti Ukrainan sotatoimia vastaan. Moskovassa ja Pietarissa on jo nähty isoja sotaa vastustavia mielenosoituksia, joita polisii on pyrkinyt hajoittamaan kovin ottein.

Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov on kiistänyt The Guardianin mukaan väitteet sotatilan julistamisesta.

– Nämä ovat vain sosiaalisissa verkostoissa julkaistuja huijauksia, joita kansalaiset lähettävät toisilleen. Tietojen suhteen tulisi olla hyvin varovainen, jotta ei joudu huhujen ja valeuutisten uhriksi, hän sanoi.

Venäjän on kuitenkin kerrottu jo kiristäneen otettaan kansalaisistaan ja tiedonvälityksestä.

Riippumattoman median toimintaa on rajoitettu entisestään. Keskiviikkona viranomaiset sulkivat esimerkiksi Kremlin virallisesta linjasta uutisoinnissaan poikkeavan Eho Moskvy -radioaseman. Pääsyä sosiaaliseen mediaan on myös rajoitettu. Viranomaisten on kerrottu estäneen pääsyn kokonaan Facebookiin ja Twitteriin.

Venäjän duuma hyväksyi lisäksi kuluneella viikolla lain, joka kieltää jopa 15 vuoden vankeustuomion uhalla ”väärän tiedon” levittämisen armeijan toiminnasta.

Useat lähteet kertovat reservin pakkovärväyksistä. Duumassa on myös esitetty lakia, joka pakottaisi sotaa vastustavat mielenosoittajat taistelemaan Ukrainan Donbassin alueelle.

Huhut sotatilan julistamisesta ovat jo ajaneet Venäjää kaaokseen. Rajojen sulkeutumista pelkäävien venäläisten kerrotaan pyrkivän yhä isommissa määrin ulkomaille. Venäjältä pois pääsyä kuitenkin vaikeuttaa se, että lentoliikenne on lamautunut länsimaiden asettamien ilmatilasulkujen takia.

Synkät talousnäkymät ajavat myös yrittäjiä ulos maasta.

– Lapsillamme ei ole tulevaisuutta täällä, jos Putin pysyy vallassa, sanoo The Guardianin jutussa nimettömänä esiintyvä venäläinen mainospalvelurityksen omistaja.

THREAD. The Federation Council will hold an unscheduled meeting on March 4. A lot of people are now writing that the purpose of this meeting is to adopt anti-crisis laws. But there is another possibility – the approval of martial law.1/5 https://t.co/y7U9OjnZzq — Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) March 2, 2022

Reading that Russia has blocked Twitter & Facebook? Can people in Russian confirm this news? — Michael McFaul (@McFaul) March 4, 2022

Many young Russians are horrified by what's happening. It feels like there's no future. Some are leaving for abroad or seriously considering it. Others are silent. Some, especially foreign policy types, try to rationalize this. In my bubble, I've seen only few cheerleaders of war — Oleg Shakirov (@shakirov2036) March 3, 2022