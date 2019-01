Venäjälle haalitaan museotankkeja, uusi kalusto jäissä

Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut hankkineensa noin 30 toisen maailmansodan aikaista T-34-85-panssarivaunua Laosista.

Vaunuja on tarkoitus käyttää paraateissa ja mahdollisesti myös kulttuuriministeriön rahoittamissa lukuisissa sotaelokuvissa, joiden juonet ovat viime vuosina liittyneet tavalla tai toisella T-34-tankkiin.

Kaupan tekee varsin erikoiseksi se, että Venäjä saa käyttöönsä tämän vuoden aikana enemmän historiallisia kuin moderneja panssarivaunuja.

Puolustusministeriön Zvezda-kanavna mukaan Laosin väreihin maalatut T-34-vaunut saapuivat Vladivostokin satamaan keskiviikkona, jonka kautta niiden matka matkuu Moskovan lähellä sijaitsevaan Naro-Fominskin kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsee kaartin 4. panssaridivisioonan päämaja.

Laos oli viimeinen T-34-85-vaunuja kalustossaan käyttänyt valtio. Niiden tuotanto aloitettiin Neuvostoliitossa helmikuussa 1944 reaktiona uusien saksalaistankkien vahvempaan panssarointiin ja aseistukseen.

Venäjän hankkimat panssarivaunut kuuluvat ensimmäisen vuoden tuotantoerään, joten niitä käytettiin todennäköisesti myös itärintaman taisteluissa ja myöhemmin Vietnamin sodassa.

The Drive -julkaisun mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistiin jo joulukuun lopulla useita kuvia vaunujen lastaamisesta rahtilaivaan Vietnamissa. Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan museotankkien toimitus kuului laajempaan asekauppaan, jossa Laosille myytiin päivitettyjä T-72-panssarivaunuja.

Venäjän uuden T-14 Armata -panssarivaunun tuotanto on viivästynyt projektin korkeiden kustannusten vuoksi, ja laajamittaisen tuotannon on määrä alkaa vasta ensi vuoden puolella.

Maan puolustusministeriö ilmoitti viime elokuussa hankkivansa lähitulevaisuudessa pääasiassa vanhoja T-72B3-, T-80BVM- ja T-90SM-panssarivaunuja.

In 2019 #Russia will buy more T-34s than T-14 Armata's. Let that sink in. https://t.co/OQtPNpdV0k

The T-34s have already arrived in Vladivostok, and are being transported to Naro-Fominsk outside of Moscow. The tanks will be used in the various Victory Day parades across Russia, as well as in museums and movies.https://t.co/CzYGcHyyjj pic.twitter.com/S27CW4F3Gd

— Rob Lee (@RALee85) January 9, 2019