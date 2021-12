Venäjä värvää palkkasotilaita Ukrainaan – ”Tätä ei ole nähty sitten vuoden 2014”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palkkasotilaat itsekin epäilevät Moskovan aikeita.

Venäjällä värvätään Meduzan lähteiden mukaan palkkasotilaita ”taisteluretkelle Donbassiin [nimitys Itä-Ukrainan sotatoimialueille]”. Värväyksen kerrotaan olevan nyt kovinta sitten vuoden 2014.

Venäjä on tuonut viime kuukausina ennennäkemättömän määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan lähelle. Samaan aikaan länsimaille on esitetty kovia vaatimuksia turvatakuista ja Naton poistamisesta itäisestä Euroopasta. Niin Ukrainan kuin Yhdysvaltojenkin tiedustelu on varoittanut Venäjän hyökkäysvalmistelujen olevan aitoja. Kukaan ei silti tunnu tietävän, mihin Venäjä tarkalleen pyrkii mahdottomilla vaatimuksilla ja sodan uhkaa lietsomalla.

Palkkasotilaat kuvailevat Meduzan haastattelussa olevansa itsekin epävarmoja Moskovan aikeista Ukrainassa.

Esimerkiksi pahamaineisen Wagner-yhtiön palveluksessa Syyriassa sotinut palkkasotilas Egor kertoo saaneensa syksyllä puhelun värvääjältä.

– Hän sanoi, että tekeillä on uusi hanke, palkkasotilas muistelee.

Ensin kohdetta ei kerrottu. Nyt joulukuussa Egorille selvisi, että tehtävästä maksettaisiin noin 3 000 euroa kuukaudessa ja että palkkasotilaat sijoitettaisiin Veselyihin Donin Rostovin lähelle. Ukrainan rajalle on sieltä noin 100 kilometriä. Egorin mukaan kyse on Venäjän puolustusministeriön alaisesta tukikohdasta, josta palkkasotilaita lähetettiin Ukrainaan vuonna 2014.

Palkkasotilas sanoo huolestuneensa sijoituspaikasta.

– Kysyin tarkan kysymyksen: olen hieman huolissani koulutuspaikastanne. Minne te olette lähdössä? Hän vastasi: ”no sinne”.

Egor kertoo todenneensa heti, että keskustelu päättyy tähän.

Palkkasotilas sanoo, ettei nyt käynnissä olevan kaltaista värväystä Ukrainaan ole nähty vuosiin. Hänen mukaansa vastaavaa on tapahtunut viimeksi vuonna 2014, kun Ukrainan sota alkoi. Silti Egor epäilee, ettei Venäjä aio lopulta vetää liipaisimesta.

Useiden Meduzan lähteiden mukaan värvääjät ovat ottaneet Venäjällä marraskuusta lähtien yhteyttä niin palkkasotilaisiin kuin Ukrainan sodan ”riviveteraaneihinkin”. Värväystä kerrotaan tapahtuvan myös Itä-Ukrainan miehitetyillä Donetskin ja Luhanskin alueillakin.

Erään värvääjän mukaan toiminta alkoi kolmisen kuukautta sitten. Useimmat palkkasotilaat kuitenkin sanovat, että tarjouksia on tullut vasta viimeisten viikkojen aikana. Donetskissa ja Luhanskissa värväys alkoi taas noin kuukausi sitten.

Venäjän puolustusministeriö ei vastannut Meduzan kommenttipyyntöön.