Venäjällä varaudutaan pohjoiskorealaisten vyöryyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona ei huoleta Pohjois-Korean hallintoa tai venäläisiä yrityksiä.

Pohjois-Korea valmistautuu lähettämään suuren määrän siirtotyöläisiä takaisin Venäjälle hankkiakseen paljon kaivattua ulkomaan valuuttaa, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Työläisten lähettäminen Venäjälle rikkoisi YK:n asettamia pakotteita, joilla pyritään estämään Pjongjangia rahoittamasta ydin- ja ohjusohjelmaansa. Siirtotyöläiset ovat tärkeä tulonlähde Pohjois-Korealle. Korean työväenpuolue ja maan hallinto ottavat itselleen ison osan työläisten palkoista.

– Viime vuonna pakotteiden vuoksi Venäjältä lähteneet pohjoiskorealaiset valmistautuvat palaamaan takaisin, kertoo Vladivostokissa asuva lähde.

– Odotamme, että heidät lähetetään harjoittelijoina ja turisteina.

YK:n pakotteiden mukaisesti siirtotyöläisten piti palata Pohjois-Koreaan viime joulukuun loppuun mennessä. Lisäksi pohjoiskorealaisille ei saa myöntää työviisumeita. Venäjän kerrotaan kuitenkin pystyvän kiertämään pakotteita myöntämällä harjoittelija- ja turistiviisumeita.

– Viime viikolla korkea-arvoinen virkailija Pohjois-Korean hallinnon diplomaattiosastolta pyysi minua etsimään paikallisia yrityksiä, jotka tarvitsevat pohjoiskorealaista työvoimaa. Olen tuntenut virkailijan pitkään, lähde kertoo.

– Pohjois-Korean hallinto saattaa lähettää meille työläisiä toukokuusta alkaen.

Pohjois-Korean kerrotaan halunneen lähettää työläiset takaisin Venäjälle jo aiemmin. Koronaviruspandemia kuitenkin lykkäsi tätä.

Venäjä on vahvistanut yli 1 500 koronatapausta.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu. Hiljattain 180 sotilaan kerrottiin kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.

Lähteen mukaan koronaepidemia ei kuitenkaan näytä huolettavan Pohjois-Korean hallintoa tai venäläisiä yrityksiä, jotka haluavat palkata pohjoiskorealaisia.

– Venäläiset yritykset pitävät heitä taitavampina ja edullisempina työntekijöinä kuin Keski-Aasiasta saapuvia.

Toisen nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan Vladivostokin pohjoiskorealaiset ravintolat ovat tällä hetkellä auki.

– Työläisten odotetaan palaavan pian. Pian täällä on todella paljon pohjoiskorealaisia.

Lähteen mukaan työläisten palaaminen toukokuussa ei ole kuitenkaan itsestään selvä asia, koska koronakriisi jatkuu edelleen.