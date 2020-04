Venäjällä vankileirikapina – video

Siperialaisessa Angarskin vankileirillä IK-15 alkoi kapina 10. huhtikuuta. Vankilerin 1200–1300 vangista loukkaantui 300, kun Venäjän vankeinhoitolaitoksen FSIN:n erikoisjoukkojen sotilaat tekivät rynnäkön leiriin, kertoo Meduza.

Vankien mukaan kaksi vankia sai surmansa, mutta vankileirihallinnon GUFSINin, joka tunnetaan paremmin entisellä nimellään GULAG, mukaan loukkaantuneita tai kuolleita ei ole. Erittäin sekavassa tilanteessa vangit alkoivat viiltää ranteitaan auki joukoittain.

Viranomaisten mukaan vankilakapina alkoi edeltävänä päivänä, kun eristyssellivanki kieltäytyi ruumiintarkastuksesta ja ”töni vankilahenkilökuntaa, kiroili ja yllytti muita vankeja laittomiin tekoihin”. jonka seurauksena erään vankileirin vartijan kimppuun hyökättiin ja tämä joutui sairaalaan. Sitten muut erityssellivangit alkoivat viiltää ranteitaan auki.

Ihmisoikeusaktivisti Pavel Glushtshenkon mukaan vanginvartijat hakkasivat eristyssellivangin, joka tämän jälkeen leikkasi ranteensa auki ja julkaisi kuvaamansa videon, jossa vaadittiin vankileirin henkilökuntaa lopettamaan laittomuudet. Tämän seurauksena vanginvartijat hakkasivat hänet uudelleen, minkä seurauksena 17 muuta eristyssellivankia viilsi protestina ranteensa auki.

Yhä uusien pahoinpitelyjen myötä puhkesi täysi kapina. Vangit valtasivat tuotantotiloja ja valvomon sytyttäen niissä pieniä tulipaloja. Vankileiri suljettiin välittömästi ulkopuolisilta tarkkailijoilta ja vankien omaisilta vedoten karanteeniin.

Paikallinen vankileirihallinto GUFSIN määräsi FSINin erikoisjoukot rynnäköimään leiriin. Joukot käyttivät ampuma-aseita ja tainnutuskranaatteja. Vankien omaisten mukaan erikoisjoukot sytyttivät vankiparakkeja tuleen.

Kapinan tukahduttaminen johti vankien joukkohakkaamisiin. Vankien mukaana eräs vanki löytyi hirtettynä parakkien edessä sijaitsevalta portilta. Irkutsin aluehallinnon ihmisoikeusasiamiehen mukaan yksi väkivaltaisesti kuollut vanki löydettiin sellistään ja esitti muiden vankien surmanneen tämän. Poliisiviranomainen tarjosi kuolinsyyksi itsemurhaa.

Venäläinen ihmisoikeusjärjestö Русь Сидящая (”Istuva Venäjä”) on vedonnut YK:n erikoistarkkailijoihiin vankilakapinan tukahduttamisen mahdollisen viranomaisten tekemän laittoman teloituksen selvättämiseksi.

– Arvomerkkejä kantavien Irkutskin GUFSINin Leonid Sagalakovin ja IK-15:n johtajan Andrei Vereshtshakin tulisi ymmärtää, ettei muita ihmisiä tulisi hakata ilman seurauksia, sanoi säätiön edustaja Aleksei Fedjarov.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin väkivallasta Venäjän vankileireillä tässä ja tässä. Sosiaalisessa mediassa kiertää videoita vankileirin kapinasta, rynnäköstä ja tulipalosta.

Video shows the beginning of the riot in IK-15 prison. A loud explosion or shot can be heard from inside. pic.twitter.com/qZOl4Mf6rR

— Ruslan Trad (@ruslantrad) April 11, 2020