Venäjällä väitetään: Rajalta löydetty ukrainalaisia ammuksia

Venäläiset uutistoimistot kertovat maan sotilaiden löytäneen räjähtäneitä ammuksia vain kilometrin päästä Ukrainan rajalta.

Uutistoimistot uutisoivat aamulla nimettömiin lähteisiin perustuen löytäneensä räjähtäneen ammuksen Rostovin alueelta. Uutistoimistojen mukaan ammus oli ”ukrainalaisalkuperää”. Uutistoimistot uutisoivat myöhemmin lauantaina myös toisesta löydetystä ammuksesta.

Uutistoimistot ovat lauantaina julkaisseet kuvia väitetyistä ammuksista ja räjähdyspaikoista.

Ammusten alkuperää on epäilty. Paikalliset kommentoivat lauantaina Ylelle, että Venäjän johtamat joukot ovat olleet aktiivisia alueella viime päivinä.

Ukrainan armeija kertoi lauantaina päivällä, että tulitaukoa on rikottu lauantain aikana jo 37 kertaa. Näistä 35 tapauksessa käytettiin Minskin sopimuksen kieltämiä aseita.

Ukraina kertoi yhden sotilaan kuolleen varhain lauantaina sirpaleen osumaan, kun tykistötulta ammuttiin Ukrainan asemia kohti Myronivskyssä.

Samaa kategoriaa ( #falseflag ) on seuraava: " #Russia media report shell hit and exploded 300 meters to residential building in Mityakinska village in Tarasovky district of Rostov region."/ @Liveuamap Kranaatin osumakohdasta 5,6 km #Ukraina 'n rajalle, 1,5 km miehitetyille alueille. pic.twitter.com/cwy2ObX4sT

Russian state agency RIA says a second shell landed in Russia’s Rostov region near the border with Ukraine pic.twitter.com/cMiOVa1NCo

And the provocations increase

The first footage from the place where a live shell exploded, 300 meters from a residential building in the village of Mityakinskaya, Rostov region, RUSSIA arrived from Ukraine today at 4:00. Looks like phosphorus. pic.twitter.com/trD9BQJ7Sd

— George Eliason (@gheliason) February 19, 2022