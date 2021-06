Venäjällä uusi korona-aalto – alle 13 prosenttia kansasta rokotettu

Suurin osa venäläisistä näyttää välttelevän Sputnik-rokotetta.

Venäjän virkamiehet ryhtyivät lauantaina hidastamaan uuden koronavirusaallon leviämistä. Moskovassa työntekijät määrättiin ottamaan ensi viikko palkallista lomaa ja kansaan vedottiin ottamaan Sputnik-rokote, kertoo The New York Times.

Suurin uusi koronatapausten piikki näytti olevan Moskovassa, missä ilmoitettiin lauantaina 6 701 uutta tartuntaa. Se on korkein määrä yhden päivän aikana sitten viime joulukuun. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin sanoi, että tilanne oli ”pahentunut jyrkästi” viime viikolla, ja että tuhansia sairaalapaikkoja suunnitellaan otettavaksi uudelleen koronapotilaiden hoitoon.

– Epidemiologien mukaan on nyt tarpeen ainakin hidastaa viruksen leviämisnopeutta, ellei pysäyttää, Sobjanin sanoi.

Baarien ja ravintoloiden on lopetettava tarjoilu kello 23, kauppakeskusten ruokala-alueet sekä julkiset leikkikentät ja urheilukentät suljetaan. Suurimman osan työnantajista vaaditaan pitämään työntekijät kotona tällä viikolla palkallisella lomalla.

Kaiken kaikkiaan Venäjä ilmoitti lauantaina 13 510 uutta koronatartuntaa, joka on suurin määrä sitten helmikuun, ja jossa on 50 prosentin nousu viikkoa aikaisemmasta.

Yhtä huolestuttavaa maan epidemiologeille on, että Venäjän rokotuskampanja näyttää pysähtyvän. Presidentti Vladimir Putin sanoi lauantaina, että maassa on rokotettu 18 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 13 prosenttia väestöstä, vaikka Venäjän Sputnik V-rokotetta on ollut laajasti saatavilla jo kuukausia.

Mielipidetutkimusten mukaan lähes kaksi kolmasosaa venäläisistä ei aio ottaa Sputnik-rokotetta.