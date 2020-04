Venäjällä uusi ennätys koronatartunnoissa

Uusien virustartuntojen määrä on noussut jo seitsemän päivää peräkkäin.

Venäjällä vahvistettiin perjantaina 4785 uutta koronavirustartuntaa, kertoo the Moscow Times.

Tautitapauksia on maassa yhteensä 36 793 kappaletta. 313 potilasta on menehtynyt sairauteen. Testimääriä on saatu lisättyä vasta äskettäin, joten sairastuneiden todellinen lukumäärä on todennäköisesti huomattavasti korkeampi.

Uusien tapausten määrä on noussut Venäjällä jo seitsemän päivää peräkkäin, mikä viittaa epidemian olevan vasta alkuvaiheessa.

Suurin osa koronavirustapauksista on havaittu Moskovassa, jonka 12 miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kodeissaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Digitaalisten kulkulupien käyttöönotto aiheutti kuluvalla viikolla mittavia ruuhkia kaupungin metroon.

Moskovan varapormestari Anastasia Rakova on varoittanut tilanteen pahenemisesta. Covid-19-kuolleisuuden arvioidaan olevan huipussaan kahden tai kolmen viikon sisällä.